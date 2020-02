GF Vip, Pago finisce in lacrime in diretta: il dramma familiare del cantautore, che ha ricevuto anche una bella sorpresa nella casa.

Il Grande Fratello Vip sta regalando tante sorprese e tantissime emozioni. La puntata è cominciata con un colpo di scena inaspettato, ovvero l’annuncio da parte di Alfonso Signorini che Valeria Marini sarà una nuova concorrente del programma. Poi il conduttore ha ripercorso quello che è successo in settimana tra Patrick e Antonella Elia, che si sono chiariti dopo la furiosa lite avvenuta nella scorsa puntata. Nella casa è entrata anche Serena Enardu, che ha avuto un forte faccia a faccia con Patrick e Andrea Montovoli. L’ex tronista non ha potuto incontrare il suo Pago, che era rinchiuso in camera da letto con gli altri inquilini. Il cantautore è stato eliminato dalla casa questa sera, ma poco prima del verdetto ha potuto rivedere con Alfonso Signorini il racconto che ha fatto qualche ora fa della sua storia e del suo dramma familiare. Nel vedere il video, Pago si è fortemente commosso.

GF Vip, Pago in lacrime in diretta: il dramma di suo padre

Poco prima del verdetto che ha decretato l’eliminazione di Pago dalla casa del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha voluto fargli rivedere il momento in cui ha raccontato la sua vita, ripercorrendo anche alcuni momenti molto difficili. Il cantante, infatti, ha perso suo padre e questo dolore non lo ha mai abbandonato. Suo padre, tra l’altro, era stato precedentemente arrestato per banca rotta fraudolenta e dopo il periodo di reclusione si è ammalato di epatite, arrendendosi poi alla malattia. Il racconto di Pago è stato molto emozionante e lui stesso, rivedendosi, è scoppiato in lacrime.

Pago ha detto che la cosa che lo fa stare più male è il fatto che suo padre sia enrato in carcere sano e ne sia uscito malato. Mentre diceva queste cose, il cantante non è riuscito proprio a trattenere le lacrime. Subito dopo questo momento, però, è entrata in casa sua sorella Nunzia, che con le sue dolci parole ha risollevato fortunatamente il suo umore.