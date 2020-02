GF Vip, Serena Enardu è entrata in casa: il faccia a faccia in diretta con Patrick e Andrea Montovoli, ecco cos’è successo.

La puntata di stasera del Grande Fratello Vip sta regalando, come sempre, grandi emozioni e sorprese. A inizio puntata Alfonso Signorini ha annunciato l’ingresso di Valeria Marini in casa, in qualità di nuova concorrente. La notizia era davvero inaspettata e ha lasciato tutti senza parole. Il conduttore si è poi collegato con la casa e ha ripercorso con i vip la lite furiosa tra Antonella Elia e Patrick, compreso il chiarimento che c’è stato in settimana. Non solo. Il direttore di ‘Chi’ ha colto anche l’occasione per ‘bacchettare’ alcuni concorrenti per aver accusato Antonella di aver detto una frase contro Fernanda Lessa che i filmati hanno poi mostrato non esser stata pronunciata dalla Elia, almeno non come era stata riportata. Subito dopo questo chiarimento, in casa è entrata Serena Enardu, che ha voluto un faccia a faccia con Patrick e Andrea Montovoli: ecco com’è andata.

GF Vip, Serena Enardu in casa: il confronto senza freni con Patrick e Andrea Montovoli

Serena Enardu è stata eliminata nella scorsa puntata e ha avuto modo di ascoltare da casa quello che Patrick e Andrea Montovoli hanno detto di lei e Pago in questi giorni. I due non hanno avuto certo parole al miele per la coppia e Serena ha chiesto un faccia a faccia per mettere alcuni punti sulle ‘i’. La Enardu è entrata in salone e ha incontrato Patrick e Andrea, chiedendo loro in sostanza di smettere di parlare di lei e Pago come coppia, e ricominciare a stare vicino al suo compagno, pensando solo a lui come persona. “Lui di voi mi ha sempre parlato bene”, ha detto Serena.

Poi Serena ha accusato entrambi di aver chiesto ai propri fan di votare l’uscita di Pago, ma a questo punto gli animi di sono riscaldati, perché i due hanno assolutamente negato di aver mai fatto un cosa del genere, e in questo anche Alfonso Signorini li ha appoggiati, confermando che non c’è stato nessun atteggiamento del genere da parte di Patrick e Andrea Montovoli.