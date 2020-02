Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini s’infuria in diretta: il duro rimprovero

Durante la tredicesima diretta del GF Vip, Alfonso Signorini si è letteralmente infuriato con alcuni dei concorrenti: ecco che cosa è successo.

Sapevamo che la tredicesima puntata del Grande Fratello Vip sarebbe iniziare con il botto. Ed, in effetti, così è stato. Dopo l’annuncio a sorpresa ad inizio diretta, Alfonso Signorini ha iniziato a parlare di un argomento molto importante e che, tra l’altro, è stato la colonna portante della puntata scorsa. Parliamo, infatti, del furioso contro tra Antonella Elia e Patrick Ray Pugliese. Nonostante i due, qualche giorno fa, abbiano chiarito e, quindi, appianato i loro contrasti, il padrone di casa non ha potuto fare a meno di ritornare sull’argomento. Chiamando in causa non soltanto coloro che hanno dato man forte a Patrick nella puntata di lunedì, ma anche Fernanda Lessa. Che, durante lo scontro, ha esclamato di aver ricevuto delle minacce da parte della Elia. ‘Ti spezzo in due brasiliana pazza’, queste le parole che, secondo l’ex naufraga, Antonella le avrebbe rivolto in un momento di rabbia. E che, tra l’altro, sarebbero state anche confermate da Fabio Testi ed Andrea Montovoli. È proprio riguardo a questa vicenda che il conduttore ha completamente perso le staffe. Ecco che cosa è successo.

GF Vip, Alfonso Signorini perde le staffe in diretta con alcuni concorrenti: ecco perché

Le affermazioni che, in diretta televisiva, Fernanda Lessa ha fatto nei confronti di Antonella Elia non sono affatto passate inosservate. È proprio per questo motivo che il Grande Fratello Vip, in seguito anche alla convinzione dell’ex naufraga, di Andrea Montovoli e Fabio Testi, hanno deciso di revisionare la registrazione di lunedì scorso per capire se le accuse della Lessa sono vere oppure no. Ecco. Il filmato è stato mandato in onda nel corso della diretta di questa sera, venerdì 21 Febbraio, e si è potuto chiaramente intendere che le accuse dell’ex naufraga non sono affatto veritiere. La frase detta da Antonella Elia, infatti, non corrisponde affatto a quanto dichiarato dalla gieffina. Ed è proprio per questo motivo che, in diretta televisiva, Alfonso Signorini ha perso completamente le staffe.

Insomma, Antonella non ha affatto ‘minacciato’ la Lessa di spaccarla in due, bensì faceva un chiaro riferimento all’opinione pubblica qualora venisse a sapere i suoi confessionali su tutti. È proprio per questo motivo che, come dicevamo precedentemente, Alfonso Signorini si è letteralmente infuriato in diretta. Il conduttore del reality, infatti, ha fatto chiaramente intendere che dare per certa una cosa che no è stata affatto ascoltata, non è per nulla una bella cosa.