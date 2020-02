Ghali, clamoroso retroscena su Fedez: le sue parole

Ghali, in un’intervista rilasciata a “Il Messaggero”, ha rivelato un clamoroso retroscena su Fedez: ecco le parole del rapper

Ghali è uno dei rapper più amati dal pubblico italiano. L’artista ha da poco pubblicato un nuovo album, “Dna“, a tre anni di distanza da “Album“. Nel frattempo, però, ha pubblicato numerosi brani che sono diventati delle vere e proprie hit, da Cara Italia a I love you fino a Turbococco. Il rapper è stato anche ospite della settantesima edizione del Festival di Sanremo, dove ha impressionato il pubblico con una prestazione da applausi. Il suo nuovo album mira a raggiungere presto le vette più alte della classifica. L’artista, nato a Milano da genitori tunisini, ha iniziato la sua carriera grazie a Fedez, con il quale però pare non ci siano buoni rapporti.

Ghali, clamoroso retroscena su Fedez

Il rapper milanese ha presentato il suo nuovo album “Dna” con un’intervista rilasciata a Il Messaggero. All’interno dell’intervista, l’artista ha parlato anche del suo rapporto con Federico Lucia, con il quale ha iniziato la carriera da rapper. L’artista ha confessato che il marito di Chiara Ferragni è stato il primo a credere in lui e a portarlo in tour nel 2012. Da quel momento, però, i rapporti si sono incrinati. Federico, infatti, avrebbe rinfacciato alcune cose al collega, che pare non l’abbia presa affatto bene. Il rapper milanese ha inserito le parole del suo ex amico nel testo della canzone che dà il titolo all’album: “Ricordo quando mi dicevano non farai mai nulla e resterai per sempre nel buio in un angolo”.

Oggi i rapporti tra i due rapper sembrano essere ancora molto tesi e addirittura nell’intervista a Il Messaggero ha rivelato un clamoroso retroscena: “Ogni tanto prova ad avvicinarsi, ma io cerco di evitarlo”. Vedremo se il marito di Chiara Ferragni risponderà alle parole del suo ex amico e collega.