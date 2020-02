Giulia De Lellis, ‘brutto’ risveglio: lo spiacevole imprevisto

Giulia De Lellis, è stato un vero e proprio ‘brutto’ risveglio quello di qualche ora fa: l’influencer ha mostrato lo spiacevole imprevisto su Instagram.

Da quando è terminato il suo percorso a Uomini e Donne, Giulia De Lellis ha cavalcato l’onda del successo. Attualmente nota, famosa ed apprezzata influencer, l’ex corteggiatrice e fidanzata di Andrea Damante è sempre piena di impegni lavorativi. Soprattutto in questa ‘particolare’ settimana. A Milano, come ben sapete, si sta tenendo la Fashion Week. E così le maggiori fashion blogger, modelle e stilisti vi stanno prendendo parte come consueto. Anche Giulia, pensate, è una delle presenza fisse di questa edizione. Non a caso, in questi giorni, la giovane romana è una vera e propria trottola per le strade del capoluogo lombardo. Tra ore di ‘trucco e parrucco’, viaggi per raggiungere i luoghi delle sfilate e vita mondana, è più che normale che, sul finire della giornata, l’influencer ritorni a casa completamente distrutta. Determinata e convinta che la mattina seguente sia più carica che mai. Ecco. Questo discorso non vale affatto per oggi. Perché, proprio questa mattina, la De Lellis ha avuto un ‘brutto’ risveglio. Ecco cosa è successo.

Giulia De Lellis, ‘brutto’ risveglio: cosa è successo

Non è stato un risveglio tranquillo per Giulia De Lellis. Anzi, tutt’altro. Stando a quanto trapelato da alcune sue recenti Instagram Stories, l’influencer romana si è svegliata in modo alquanto ‘brutto’. Come dicevamo precedentemente, in questi giorni, l’ex corteggiatrice sta prendendo parte alla Milano Fashion Week. Si può ben capire, quindi, che tra una sfilata ed un’altra, la De Lellis sia una vera e propria macchina da guerra. E che, a fine giornata, vada a letto completamente distrutta. E, si sa, quando ci si addormenta stanchi, è davvero difficile sentire la sveglia della mattina seguente. E lo sa bene Giulia. Che, qualche ora fa, ha mostrato pubblicamente le immagine del suo spiacevole imprevisto di questa mattina. Diamoci uno sguardo molto più da vicino:

Ebbene si. Sono le 11:26 e Giulia De Lellis si è appena svegliata. Non sappiamo a che ora fosse stata impostata la sveglia per questa giornata, fatto sta che è stato, senza alcun dubbio, un vero e proprio imprevisto. Lo si deduce chiaramente delle parole utilizzate come didascalia della IG Stories. ‘Ops, non ho sentito la sveglia’, scrive Giulia. Insomma, un inconveniente per nulla da poco. Contro cui, però, la De Lellis ha subito rimediato. Dopo un bel caffè, l’ex corteggiatrice si è subito messa in moto per una nuova e sorprendente giornata dedicata alla moda.