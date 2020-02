Giulia Quattrociocche e Daniele Schiavon si sono lasciati? Ecco tutti gli indizi apparsi sul web sulla coppia nata a Uomini e Donne

Giulia e Daniele sono una delle coppie nate a Uomini e Donne, dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Il loro percorso fu discretamente corto: Giulia sembrò sin dall’inizio essere stata colpita dal calciatore romano, ma mostrava interesse anche per l’altro corteggiatore Alessandro. La tronista, ad un certo punto, non riuscì a resistere, si scusò con Alessandro e decise si scegliere Daniele. I due sono andati subito a convivere e la loro storia sembrava procede a gonfie vele, come dichiarato da loro stessi in una recente puntata del trono classico di Uomini e Donne. I due, però, non appaiono più insieme sui social e i fan pensano che la coppia stia attraversando un periodo di crisi.

Giulia Quattrociocche e Daniele Schiavon si sono lasciati?

Cosa succede a Giulia e Daniele? La coppia non pubblica più foto insieme sui social e i fan si stanno preoccupando. I due erano molto legati e ogni giorno pubblicavano scatti o video sui propri canali social. La coppia era sbarcata anche su TikTok, nuova applicazione abbastanza in voga nelle ultime settimane. Una frase pubblicata dall’ex tronista di Uomini e Donne, inoltre, ha aumentato i dubbi. Giulia infatti, tra le stories di Instagram, ha pubblicato una frase di Frida Kahlo abbastanza emblematica: “Ho lasciato la gelosia e mi misi a pensare… che ognuno va dove vuole stare e perdere ciò che vuole perde“. Riguardo Daniele, invece, l’ex corteggiatore ha rilasciato un’intervista ad un portale, ma non è stata ancora pubblicata. In questa intervista pare che Schiavon abbia definitivamente rotto il ghiaccio ed abbia rivelato in che rapporti si trova con Giulia.

Tutti gli indizi, però, sembrano portare ad una rottura, a meno che i due non stiano facendo tutto questo per far parlare di loro.