Questa sera, su Canale 5, andrà in onda una nuova scoppiettante puntata del Grande Fratello Vip. Il reality show condotta da Alfonso Signorini sta regalando tantissimi colpi di scena, soprattutto durante le dirette in prima serata. La scorsa puntata è stata caratterizzata principalmente dalla lite accesa tra Antonella Elia e Patrick Ray Pugliese. Una lite che ha praticamente diviso in due la Casa. E, sempre nella puntata di lunedì, Serena Enardu ha dovuto definitivamente abbandonare il gioco. Ma, a quanto pare, lunedì non è stata l’ultima volta che abbiamo visto Serena all’interno della Casa più spiata della tv. Proprio così, la notizia è appena arrivata: questa sera la Enardu rientrerà nella Casa per un confronto con due concorrenti sui quali ha già speso qualche parole, in alcune recenti stories su Instagram. Si tratta di Patrick Ray Pugliese e Andrea Montovoli, che, negli ultimi giorni, non hanno nascosto che preferirebbero che Pago uscisse dalla Casa. Per i due gieffini, il percorso di Pago nella Casa si sarebbe ‘esaurito’, ed è giusto che il cantante si ricongiunga con la sua Serena. Ma quest’ultima non è affatto d’accordo con loro! Cosa accadrà questa sera in studio? Scopriamo di più!

Serena Enardu tornerà nella Casa del Grande Fratello Vip. Accadrà proprio durante la puntata di questa sera del reality di Canale 5. L’ex concorrente, infatti, sarà protagonista di un confronto molto acceso con due ex coinquilini, Patrick e Andrea Montovoli. Con ogni probabilità, la Enardu vorrà ‘difendere’ Pago dai commenti dei due concorrenti, che nei giorni scorsi hanno definito il percorso di Pago nella casa ‘concluso’, esprimendo chiaramente la preferenza per Licia nella nomination di questa sera. Già su Instagram, Serena si era scagliata contro i due concorrenti, prendendo le difese del suo compagno. Ma a quanto pare, la bella sarda ha qualcosa da dire a quattro occhi ai suoi ex coinquilini. Ecco l’annuncio dell’ingresso di Serena, apparso poco fa sulla pagina ufficiale della trasmissione:

Eh si, manca davvero poco alla nuova puntata del GF Vip. E, stando alle anticipazioni, ne vedremo delle belle. Cosa avrà da dire Serena ai due concorrenti e, soprattutto, quale sarà la loro reazione quando se la ritroveranno in Casa? Per tutte le risposte non vi resta che seguire l’appuntamento di questa sera su Canale 5! Stay tuned!