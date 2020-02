Ilary Blasi, l’inaspettata reazione della conduttrice romana alla notizia dello ‘stop’ de L’Isola dei Famosi: la clamorosa indiscrezione di Dagospia.

Per la prima volta in assoluto, Ilary Blasi sarà al timone de L’Isola dei Famosi. Dopo tre splendidi anni di conduzione del Grande Fratello Vip, la bellissima moglie di Francesco Totti era pronta a cimentarsi in una nuova esperienza televisiva. E così, dopo l’addio di Alessia Marcuzzi per lo Show dei Record, l’ex letterina di Passaparola attendeva ‘con ansia’ l’inizio di questo nuovo progetto lavorativo. Si vociferava che, inizialmente, l’edizione 2020 del famoso e seguitissimo adventure reality di Canale 5 sarebbe dovuto iniziare ad aprile. Soltanto che, come raccontato anche in un nostro recente articolo, a causa di un allungamento della messa in onda del GF Vip fino in primavera, L’Isola dei Famosi è stato rimandato, invece, ad autunno. Ecco, ma come avrà reagito Ilary a tale notizia? A lanciare l’indiscrezione è Dagospia. Siete curiosi di conoscere la sua reazione? Ecco tutti i dettagli.

Ilary Blasi, la reazione allo stop de L’Isola dei Famosi: parla Dagospia

Mancavano pochi mesi all’inizio de L’Isola dei Famosi 2020 ed, invece, come raccontato anche in un nostro recente articolo, dobbiamo attendere ancora un altro po’. Sembrerebbe, infatti, che l’adventure reality sia stato slittato in autunno. Insomma, un vero e proprio colpo di scena. Ma la domanda che un po’ tutti, senza alcun dubbio, si pongono è: come sarà stata la reazione di Ilary Blasi di fronte a tale notizia? A lanciare la clamorosa indiscrezione, come dicevamo precedentemente, è stato Dagospia. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che la bellissima e giovanissima conduttrice romana non avrebbe affatto preso bene questo ‘stop’ del reality.

Lo stop de L’Isola de Famosi, come dicevamo precedentemente, è stata una notizia davvero inaspettata. Soprattutto per Ilary Blasi. Che, stando a quanto si apprende da Dagospia, non sembrerebbe affatto averla presa bene. La moglie di Francesco Totti, infatti, sarebbe desiderosa di riscattarsi dopo lo scarso successo di Eurogames.