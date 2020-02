Jessica Melena, al party dei 30 anni di suo marito Ciro Immobile, ha indossato un abito davvero ‘bollente’: la scollatura da urlo ha fatto impazzire tutti i suoi fan. Diamo un’occhiata.

Jessica Melena e Ciro Immobile sono una delle coppie più amate e seguite nel mondo del calcio e del gossip italiano. I due si sono sposati il 23 maggio del 2014: il loro è un amore davvero importante e forte, suggellato dalla nascita di tre figli, Michela, Giorgia e Mattia. Si scambiano frasi d’amore anche sui social: il calciatore, attaccante della Lazio, spesso dedica post romantici alla sua dolce metà. Ieri, Ciro Immobile, ha compiuto 30 anni ed ha festeggiato con un mega party: la sua Jessica ha indossato per l’occasione un mini abito con piume davvero sensuale. Siete curiosi? Vi mostriamo subito il look della Melena!

Jessica Melena ha fatto impazzire tutti i fan con il suo look in rosa: alla festa del marito, Ciro Immobile, che ha compiuto 30 anni, ha indossato un mini abito davvero splendido! La sua bellezza ha lasciato i migliaia di fan senza parole.

L’abito è corto, fatto di piume, non proprio aderente: a mettere in risalto le sue magnifiche forme ci pensa la scollatura profonda. Come sappiamo tutto ciò? Il bomber della Lazio ha pubblicato un post poche ore fa insieme alla sua dolce metà: la foto è stata scattata proprio durante il party. Ecco di cosa stiamo parlando:

Non solo i follower sui social, anche gli invitati del party di 30 anni del calciatore saranno rimasti senza fiato! Lady Immobile ha fatto gli auguri al suo uomo anche tramite Instagram: “Ho trovato l’uomo che sognavo da bambina ed il papà che desideravo per i miei figli… grazie per aver reso la mia vita speciale.. Oggi ti auguro tutto ciò che di più bello esiste.. anche se il regalo più grande continui a farmelo tu ogni volta che mi sorridi” sono alcune delle parole che si leggono. Il loro amore è davvero unico.