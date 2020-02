Nella puntata odierna di Vieni da Me, Jasmine Carrisi ha fatto una particolare richiesta a suo padre Al Bano: ecco di che cosa si tratta.

Una nuova puntata di Vieni da Me è iniziata. E, per questo ultimo appuntamento di questa settimana, Caterina Balivo ha regalato un ospite davvero speciale. Parliamo, infatti, di Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso. La giovane ragazza ha scelto proprio il salotto televisivo della conduttrice campana per raccontarsi e svelare qualche dettaglio in più sulla sua vita e su quella dei suoi genitori. È proprio per questo motivo che, per la prima volta in assoluto, ha fatto una richiesta particolare a suo padre. Certo, nulla di ‘grave’, sia chiaro. Fatto sta che, con l’aiuto della Balivo, Jasmine ha avuto la possibilità di fare a suo padre una proposta davvero inedita. Ecco di che cosa parliamo.

Jasmine Carrisi a Vieni da Me, la richiesta ‘particolare’ ad Al Bano

Bella come il sole, Jasmine Carrisi è stata la prima ospite ad essere intervistata in questo ultimo appuntamento della settimana di Vieni da Me. E così, la giovane figlia di Al Bano e Loredana Lecciso ha avuto la possibilità di svelare qualche cosa in più sulla sua vita, sul rapporto con i suoi genitori e la sofferenza per la morte di sua nonna Jolanda. Tuttavia, ancora prima di iniziare questa incredibile e bellissima intervista, la giovane ha avuto la possibilità di fare una proposta davvero ‘particolare’ a suo padre. Dopo aver fatto ascoltare il singolo ‘Ostia Lido’ di J-AX, Jasmine ha raccontato di quanto sia importante per lei questa canzone. Perché, nonostante sia stato un tormentone di qualche anno fa, le ricorda l’estate, i suoi amici e le ore trascorse in loro compagnia. Ecco. È proprio in questo preciso momento che la giovane Carrisi ha fatto questa richiesta a suo padre:

Senza troppi peli sulla lingua, Jasmine ha chiesto a suo padre di pensare a dotare Cellino San Marco di una discoteca. I giovani ne sono tantissimi in questo piccolo paese, eppure il divertimento per loro è davvero poco.

Il rapporto con i suoi due genitori

Il rapporto che Jasmine ha con sua madre e suo padre è davvero speciale. Seppure, abbia definito Loredana Lecciso un po’ più ‘pesante’, la giovane non ha affatto nascosto di avere sia con lei che con Al Bano un legame pazzesco. Certo, nessuno dei due ha ancora compreso che ormai è grande, ha 18 anni e che non occorrono nomignoli come ‘bimba’ ecc, ma Jasmine si reputa davvero molto fortunata.