La Corrida, anticipazioni 21 febbraio: conduttore, cast e concorrenti

La Corrida, anticipazioni della prima puntata del 21 febbraio 2020: scopriamo insieme chi sarà il conduttore, il cast e i concorrenti

Da stasera parte la nuova stagione del format che per anni ha fatto impazzire il pubblico Italiano ‘La corrida – Dilettanti allo sbaraglio’, da qualche anno in onda su Rai 1, precisamente dal 2018. Arrivato alla 22 esima edizione, il format, dal 1986, non fa che riscuotere gran seguito tra il pubblico, che lo segue con passione e divertimento. Inizialmente in onda su Canale 5 è stato condotto da Corrado dal 1986 al 1997, poi da Gerry Scotti dal 2002 al 2009, da Flavio Insinna nel 2011 e da Carlo Conti dal 2018 ad oggi. Da sempre il programma ha come scopo di suscitare il riso nei telespettatori che assistono alle performance esilaranti dei dilettanti sul palco. Da quest’anno le novità del programma saranno tante, quindi andiamo a scoprire qualcosa in più sul cast e i concorrenti di questa 22 esima edizione.

La Corrida, anticipazioni 21 febbraio: cast, concorrenti e conduttori

In onda da stasera dalle ore 21.20, dagli studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma, al timone de ‘La Corrida’ per la terza volta di seguito ci sarà Carlo Conti. Quest’anno sarà accompagnato da Ludovica Caramis, nelle vesti di Valletta ufficiale, per tutta la durata del programma e ad ogni puntata una valletta scelta a caso tra il pubblico. La nuova edizione prodotta da Rai in collaborazione con Banjay Italia, ha un’importantissima novità, introdotta in esclusiva da questa stagione: la giuria. E’ stata infatti chiamata una giuria di esperti, formata da i concorrenti delle scorse edizioni, che esprimeranno il proprio parere sulle esibizioni di questi nuovi e agguerritissimi dilettanti allo sbaraglio. Nonostante questa importante novità introdotta dagli autori, la vittoria, sarà comunque decretata dal pubblico, che voterà le performance dei concorrenti in gara. Come per tutte le altre edizioni, il voto positivo sarà espresso da un fragoroso applauso del pubblico, in caso contrario invece sarà utilizzato qualsiasi oggetto disponibile che faccia rumore: pentole, mestoli, nacchere e chi più ne ha più ne metta. Insomma, anche questa nuova edizione del format si prospetta bollente e super divertente.

Nel frattempo vi ricordiamo chi sono state le ex vallette de ‘La Corrida’: Michelle Klippstein, Gabiria Brandimarte, Eleonora Resta, Cristina Pantaleon, Antonella Elia, Soraya Castillo, Antonella Ippoliti, Miriana Trevisan, Loredana Bianchetti, Vincenzo Cacace, Elisa Triani, Michela Coppa e Ludovica Caramis.

Non ci aspetta dunque che aspettare questa sera per sapere chi saranno i nuovi dilettanti allo sbaraglio che ci terranno compagnia per i prossimi venerdì.