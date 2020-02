Levante, ospite della puntata di “Verissimo”, ha fatto una rivelazione a sorpresa sulla sua vita privata: ecco le parole della cantante

Levante è una delle cantanti più in voga del momento. La cantante ha iniziato la sua carriera nel 2014, aprendo i concerti di Max Gazzè, e, dopo una lunga gavetta, è riuscita ad arrivare al successo. Gli album “Abbi cura di te” e “Nel caos di stanze stupefacenti” le attribuiscono un grande successo, tanto che la cantante viene scelta come giudice del talent show X Factor. Di recente, l’artista ha partecipato alla settantesima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Tikibombom“, classificandosi al dodicesimo posto. La cantante sarà ospite nella prossima puntata di Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5 e in onda domani pomeriggio dopo la puntata di Amici.

Levante, rivelazione ‘a sorpresa’ sulla sua vita privata

Nelle ultime settimane, la vita privata della cantante è stata al centro di numerosi voci. La vittoria di Diodato al Festival di Sanremo 2020, infatti, ha prestato il fianco alle voci di gossip. I due sono stati legati sentimentalmente circa due anni e si sono lasciati nel 2019, poco prima dell’inizio della settantesima edizione del Festival della canzone italiana. Sul palco dell’Ariston, dunque, sono arrivati da single, ma qualcuno ha pensato che il brano “Fai rumore“, vincitore di Sanremo 2020, fosse scritto per la cantante originaria di Caltagirone. Diodato non ha né smentito né confermato queste voci, mentre la cantante a Verissimo ha dichiarato: “Non penso sia dedicata a me. A lui è scappato che forse era anche per me, ma credo che in un sentimento si possano far confluire tante cose”. Riguardo al loro rapporto, invece, la cantante ha confessato: “Le cose non sono andate bene tra noi, ma siamo rimasti amici”, la cantante infatti ha dichiarato di essere molto felice per la sua vittoria.

L’artista, poi, ha fatto una confessione ‘a sorpresa’ sulla sua nuova situazione sentimentale: “Sono innamorata e sono in una fase molto felice della mia vita. Ho un fidanzato da pochi mesi”. La cantante, però, non ha svelato il nome del fortunato.