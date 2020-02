Teresanna Pugliese è entrata in gara in corsa, nella 12esima puntata, del Grande Fratello VIP: conoscete la sua mamma? E’ una famosa attrice napoletana: ecco chi!

Teresanna Pugliese è la splendida nuova concorrente del Grande Fratello VIP: è entrata in gara in corso e sta già lasciando il segno. Il suo carattere esplosivo si fa sentire: è sposata con l’ex tronista Giovanni Gentile e dal loro amore è nato Francesco, oggi di 5 anni. E’ ricordata da tutti per essere l’ex di Francesco Monte ed una dei personaggi femminili di Uomini e Donne che più ha lasciato il segno: Teresanna ha una mamma famosa, nessuno lo sapeva! Ecco di cosa stiamo parlando.

Teresanna Pugliese, avete mai visto la mamma? È una famosa attrice

Teresanna Pugliese è tornata in tv: dopo Uomini e Donne, la napoletana 31 enne è entrata nella casa più spiata d’Italia. L’ex tronista e corteggiatrice ha un carattere vulcanico: la ricorderanno tutti nello studio di Maria De Filippi, dove ha lasciato il segno. Ma c’è una curiosità su Teresanna che non tutti conoscono! Sapete chi è la sua mamma? Paola Liguori!

Paola Liguori è la famosa ‘Diva’ di Federico Fellini: il film ‘Intervista’ del 1987 è stato premiato al 40esimo Festival di Cannes. La mamma di Teresanna interpretava la ‘Diva’, personaggio centrale attorno al quale si sviluppava la storia di Fellini. Questa un’immagine presa proprio dal film:

In questo scatto preso dal film di Fellini si nota una certa somiglianza tra mamma e figlia. Il passato di Teresanna non è stato tutto rose e fiori: in un’intervista raccontò di aver trascorso l’adolescenza in un convento di Napoli a causa di difficoltà economiche. L’ex tronista ha sofferto anche la mancanza di un padre presente durante la sua giovinezza.