Qualche ora fa, Michelle Hunziker è stata la destinataria di una magnifica sorpresa mentre era in aeroporto: la conduttrice non trattiene la sua gioia.

Nuovo giorno, nuovo viaggio per Michelle Hunziker. Ebbene si. Qualche istante fa, la bellissima conduttrice svizzera ha condiviso diverse Instagram Stories proprio in aeroporto. Non sappiamo quale progetto abbia in serbo per i suoi sostenitori, la moglie di Tomaso Trussardi. Fatto sta che, come rivelato dalla diretta interessata sul suo canale social ufficiale, è diretta per lavoro ad Amburgo, in Germania. Tuttavia, prima di raccontare dettagliatamente il suo viaggio, la Hunziker ha raccontato ai suoi sostenitori di essere stata la destinataria di una splendida sorpresa. Qualche ora fa, Michelle, infatti, ha informato i suoi followers di aver ricevuto un regalo davvero pazzesco proprio mentre era in un lounge dell’aeroporto a mangiare. Pensate, la conduttrice era talmente felice che a stento è riuscita a trattenere la sua gioia. Ecco tutti i dettagli.

Michelle Hunziker, splendida sorpresa in aeroporto: cosa le è accaduto

Sono, senza alcun dubbio, dei giorni davvero intensi per Michelle Hunziker. Stando a quanto traspare da alcune sue recenti Instagram Stories, la conduttrice svizzera ha l’agenda piena di impegni di lavoro. Ed è proprio per questo motivo che, tra qualche ora, sarà proprio in Germania e, con precisione, ad Amburgo, per prendere parte ad un progetto lavorativo. Ma non è affatto finita qui. Perché, pochissime ore fa, tramite diverse Instagram Stories, la moglie di Tomaso Trussardi ha informato i suoi followers di essere nuovamente in aeroporto e di essersi fermata a mangiare in lounge. È proprio qui che, inaspettatamente ed incredibilmente, è stata la destinataria di una splendida sorpresa. A rivelarlo è stato la diretta interessata che, come è solita fare, ha voluto questo regalo con i suoi followers. Di che cosa parliamo? Diamoci uno sguardo da vicino:

Non soltanto in questi giorni è uscito un nuovo prodotto della sua linea di cosmetici naturali, ma è uscito anche il nuovo video di ‘Iron Ciapet’. Ebbene si. Michelle si è proposta anche come ‘personal trainer’ per i suoi sostenitori in prospettiva dell’estate 2020. Ecco. È proprio in merito a questo argomento che, pochissime ore fa, la conduttrice svizzera ha ricevuto una splendida sorpresa. Era intenta a mangiare nel lounge dell’aeroporto quando, ad un certo, punto le arrivo il piatto della sua portata con scritto ‘Iron Ciapet’. Insomma, è o non è un regalo davvero inaspettato? Per lei, decisamente lo è stato. Mentre parlava e raccontava l’accaduto ai suoi sostenitori, Michelle non riusciva a trattenere la sua gioia.

