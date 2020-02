Serena Enardu, cos’è successo con il suo ex tentatore Alessandro Graziani dopo il GF Vip? Il clamoroso ed inaspettato gesto di lei.

Nonostante sia uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, Serena Enardu continua a catturare l’attenzione su di sé. È da quando è terminato il suo percorso a Temptation Island Vip che non si fa altro che parlare di lei e di Alessandro Graziani, suo ex tentatore. Tanto è vero che anche nel corso della sua esperienza del famoso reality di Canale 5 e, soprattutto, in seguito a delle inaspettate confessioni del pallavolista su un loro incontro appena terminato il programma, Alfonso Signorini non ha potuto fare a meno che ritornare sull’argomento. Ecco. Assodato che tra di loro, ormai, è acqua passata, che con Pago adesso Serena è felice e che, tra l’altro, è uscita dalla casa, cosa sarà successo con Alessandro? Ecco. Stando a quanto trapelato dal sito web Il Vicolo delle News, sembrerebbe che, una volta ritornata alla vita ‘reale’, Serena abbia compiuto un inaspettato gesto nei confronti del bel Graziani. Ecco di che cosa parliamo.

Cos’è successo tra Serena ed Alessandro dopo il GF Vip?

È la domanda che, senza alcun dubbio, un po’ vi sarete fatti dopo che Serena Enardu è uscita dalla casa del Grande fratello Vip: cosa sarà successo con Alessandro Graziani. In seguito alla confessione del pallavolista nello studio di Uomini e Donne, l’ex tronista ha avuto la possibilità di parlare direttamente con lui? Questo, ovviamente, non lo possiamo sapere con certezza. Dopo l’emozionante rientro a casa, infatti, Serena è ritornata alla sua vita di sempre. Tuttavia, stando a quanto trapelato dal sito web Il Vicolo delle News, sembrerebbe, però, che Serena abbia fatto qualcosa nei confronti del suo ex tentatore. Di che cosa parliamo? Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Da quanto trapelato dal sito web, quindi, sembrerebbe che Serena, una volta riappropriatosi del suo cellulare, abbia immediatamente tolto il ‘follow’ ad Alessandro. Insomma, un gesto davvero inaspettato, ma che, d’altra parte, è più che comprensibile. Ricorderete tutti, senza alcun dubbio, la furiosa reazione che Pago, una volta scoperto i likes della sua compagna ad alcune foto del pallavolista, ha avuto in diretta televisiva. Secondo voi, però, ha fatto bene?

L’ingresso nella casa del GF Vip

Nella puntata di venerdì 21 Febbraio, Serena Enardu è ritornata nella casa del GF Vip. Nonostante nei giorni successivi alla sua uscita, l’ex tronista di Uomini e Donne sia stata molto dura per quei concorrenti del reality che si sono scagliati contro Pago, la sarda è rientrata in casa per un duro scontro televisivo.

