Nella puntata di domani di Verissimo, Serena Enardu parlerà della sua esperienza al GF Vip, del matrimonio con Pago e dell’arrivo di un figlio.

Come anticipato in un nostro recentissimo articolo, Serena Enardu sarà una delle ospiti della puntata di domani, sabato 22 Febbraio, di Verissimo. Reduce da un incredibile percorso nella casa del Grande Fratello Vip, l’ex tronista di Uomini e Donne è pronta a raccontare a Silvia Toffanin tutte le sue emozioni a pochi giorni dalla sua uscita dal reality. Certo, non è affatto mancato un chiaro riferimento a Pago e, soprattutto, alla ritrovata felicità insieme al suo compagno. Proprio a tal proposito, la bellissima Enardu è stata protagonista di diverse e sorprendenti rivelazioni nello studio televisivo. A partire dal matrimonio, dai figli e da un piccolo aneddoto sul suo passato. Ecco tutti i dettagli.

Serena Enardu a Verissimo, la rivelazione sul matrimonio con Pago

Ha finalmente ritrovato la sua felicità, Serena Enardu. Dopo la partecipazione a Temptation Island Vip e la fine della sua storia d’amore con Pago, l’ex tronista di Uomini e Donne è riuscita a conquistare nuovamente il cuore del suo ex compagno. È proprio per questo motivo che, nel corso della sua intervista a Verissimo, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip non ha potuto fare a meno di parlare di lui. Certo, un breve cenno a quanto è accaduto subito dopo la loro separazione, non poteva affatto mancare. Eppure, per tutta la durata della sua permanenza all’interno dello studio televisivo, l’ex tronista non ha fatto altro che fare delle sorprendente rivelazioni sul loro conto. Come già aveva anticipato prima di entrare nella casa, Serena adesso è pronta a convolare a nozze con lui.

‘Abbiamo parlato di matrimonio, ma io avevo paura. Adesso metterei subito la firma per poter essere sicura che sia mio’, queste le parole di Serena su un matrimonio futuro con Pago.

In arrivo un figlio?

Proprio riguardante questo argomento, Serena si è ‘sbottonata’ un po’ di più. Ha raccontato che, seppure in passato Pago abbia chiaramente espresso di volere avere un figlio con lei, l’ex tronista ha confessato di aver sempre avuto paura. ‘Il padre di mio figlio mi ha lasciata al primo mese di gravidanza, così il pensiero di avere un altro figlio mi spaventava a morte’, conclude la Enardu.