Grande Fratello Vip, Teresanna Pugliese ha raccontato del suo passato molto difficile ad Adriana Volpe: l’inedita confessione sulla sua infanzia.

È entrata da pochissimi giorni all’interno della casa del Grande Fratello Vip, Teresanna Pugliese, eppure la sua permanenza non è affatto passata inosservata in questi pochissimo tempo. Già nel suo breve video di presentazione, la giovane napoletana aveva confessato di non avere un carattere facile. Certo, abbiamo avuto modo di conoscerla durante le sue precedenti esperienze televisive a Uomini e Donne, ma è all’interno della casa più spiata d’Italia che ha spiegato il reale motivo del suo essere. Durante una lunghissima chiacchierata con Adriana Volpe, l’ex tronista e corteggiatrice del dating di Canale 5, Teresanna ha raccontato di non aver avuto un passato facile. Il tutto va rintracciato durante gli anni della sua infanzia. Siete curiosi di sapere che cosa le è accaduto? Ecco tutti i dettagli.

Teresanna Pugliese, il racconto del suo passato difficile al Grande Fratello Vip

Sin dalla sua prima apparizione a Uomini e Donne, Teresanna Pugliese ha dimostrato di avere un carattere molto forte. La classica ‘senza peli sulla lingua’, la giovane napoletana non ha, infatti, mai avuto problemi ad esprimere le sue impressioni e opinioni. E lo ha fatto anche poco prima del suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip. Quando, nel suo breve video di presentazione, l’ex fidanzata di Francesco Monte ha confessato di essere pronta a ‘smascherare’ Adriana Volpe. Non si sarebbe mai aspettata che, pochi giorni dopo il suo ingresso, avrebbe confidato proprio all’ex conduttrice della Rai il suo passato difficile. Durante una chiacchierata con la sua compagna di viaggio, l’ex tronista ha, infatti, rivelato di aver trascorso un’infanzia turbolenta a causa di suo padre. È proprio per questo motivo che, insieme a sua madre e a suoi tre fratelli, per diverso tempo, Teresanna è stata costretta a fuggire. Dapprima in un convento di suore e, poi, di casa in casa dei suoi parenti, la giovane Pugliese ha tentato di sfuggire da suo padre. ‘Avevo quattro anni quando siamo riusciti a scappare’, dice la giovane alla Volpe.

‘Da allora hai più rivisto tuo padre?’, chiede Adriana dopo il racconto di Teresanna alla diretta interessata. Immediata e precisa è stata la risposta della ragazza. Senza troppi giri di parole, l’ex tronista ha ammesso di averlo incontrato dopo diversi anni, ma di non aver mai avvertito l’esigenza di averlo accanto. ‘Tutte le volte che avevo bisogno di un padre non c’era, e io oggi ne posso fare a meno, non mi serve’, conclude.