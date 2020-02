The Good Doctor, anticipazioni 21 febbraio: trama e colpi di scena

The Good Doctor, anticipazioni terza e quarta puntata del 21 febbraio: trama e colpi di scena, stasera in onda dalle 21.20 in prima tv su Rai 2

La nuova e attesissima terza stagione di ‘The good doctor‘ sta già riscuotendo un enorme successo tra il pubblico, che si è sempre più appassionato alla figura del Dottor Shaun affetto da autismo. In questa stagione ci troveremo a vedere una vera e propria metamorfosi del personaggio del Dottor Murphy, che si troverà a combattere i pregiudizi dei colleghi e per la prima volta nella sua vita non ci sarà solamente il lavoro, ma anche le questioni di cuore. Il giovane medico si troverà, infatti, a provare dei sentimenti nuovi nei confronti della dottoressa Carly. Nelle prime due puntate di questa terza serie, abbiamo visto Shaun avere il suo primo appuntamento con Carly, ma qualcosa non va per il verso giusto e il ragazzo si butta a capofitto nel lavoro, affrontando un nuovo difficilissimo caso. Nel frattempo Audrey Lim chiede aiuto ad Andrews per riuscire a gestire i problemi che sono insorti col suo staff, mentre Morgan e Park discutono sulle sorti di un paziente affetto da tumore.

The Good Doctor, anticipazioni 21 febbraio

Episodio 3 – Sacrificio d’amore: I dottori Park e Morgan mentre si occupano di un paziente con un pesce conficcato in una gamba fanno una scoperta incredibile, l’uomo ha un tumore molto esteso e l’arto dovrà essere amputato. Shaun ha un confronto con l’amica Claire in merito alla sua conoscenza con Clary e la ragazza gli fa notare di essere stato forse troppo invadente, iniziando a fargli dubitare della sua relazione. Nel frattempo Clary si occupa come medico principale di un giovane paziente e grazie al caso della dottoressa Michelle, il medico trova un punto di incontro con la madre, la quale muore poco dopo durante un incidente automobilistico, a causa del suo stato di ebrezza.

Episodio 4 – Prendi la mia mano: Al San Jose St. Bonaventure Hospital arriva un paziente che crede di essere stato vittima di un avvelenamento, ma dopo alcune indagini cliniche i medici scoprono che l’uomo è affetto da una malattia genetica, ma il dottor Murphy non è del tutto convinto della diagnosi. Dopo ulteriori indagini, Shaun scopre che l’uomo di è avvelenato con delle erbe. Nel frattempo Melendez e Morgan si occupano di una donna che pare non accusare alcun tipo di dolore fisico e decide di assumere dei farmaci solo per soffrire, nel vano tentativo che il marito non la lasci. Glassman si rende conto si conoscere troppo poco della futura moglie, ma decide comunque di procedere col matrimonio.