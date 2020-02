Uomini e Donne, Ida e Riccardo: il drastico gesto del cavaliere toglie ogni dubbio; ecco cosa è accaduto.

Da anni sono protagonisti assoluti del Trono Over di Uomini e Donne. La loro tormentata storia d’amore tiene incollati allo schermo milioni di fan ormai da tantissimo tempo. Parliamo di Ida Platano e Riccardo Guarnieri, una delle coppie più amate del Trono Over. Una coppia che, da qualche mese, non appare più in trasmissione: dopo un tira e molla infinito, i due hanno deciso di riprovarci seriamente, mettendo da parte i dubbi e i rancori del passato. Un ritorno di fiamma a tutti gli effetti, con tanto di proposta di matrimonio da parte del cavaliere pugliese. Tutto sembrava procedere per il meglio, insomma. Almeno fino a qualche puntata fa del Trono Over, quando Ida è tornata in studio per una sfilata e, ad una domanda su Riccardo, è scoppiata in lacrime. Cosa sarà accaduto tra i due? È di nuovo crisi? Fino a poche ora fa, nessuna risposta dai diretti interessati. Ma proprio poco fa è arrivato un gesto di Riccardo che ha tolto ogni dubbio, allarmando non poco i fan della coppia. Ecco cosa è accaduto.

Uomini e Donne, arriva un drastico gesto di Riccardo addio alle foto con Ida

Ida e Riccardo si sono lasciati di nuovo? A quanto pare, la risposta è si. Le lacrime di Ida durante una recente puntata del Trono Over di Uomini e Donne non facevano ben sperare sulla situazione sentimentale della coppia. E, proprio nelle ultime ore, è spuntata un nuovo indizio tutt’altro che confortante. Dove? Sui social, ovviamente. Nello specifico, sul profilo ufficiale di Instagram di Riccardo. Che ha definitivamente cancellato dalla sua pagina tutte le foto che lo ritraevano in compagnia di Ida. Proprio così! Nel profilo di Riccardo non c’è più traccia della parrucchiera bresciana: un gesto che non poteva passare inosservato. Una decisione decisamente drastica, che non può che essere un segnale negativo. I fan più attenti, inoltre, hanno notato che Riccardo, poco dopo aver eliminato le foto, ha anche smesso di seguire Ida proprio su Instagram. Insomma, una scelta che sa di ‘taglio netto’ con quella che fino a poco fa era la sua compagna. Cosa sarà successo tra la coppia? Nel frattempo, ecco come si presenta, ora, il profilo di Riccardo:

Ebbene sì, come potete notare, nel profilo di Riccardo appaiono soltanto foto in cui il bel pugliese è solo. Addio a tutti gli scatti di coppia, che fino a poco fa avevano fatto sognare i fan. Sarà davvero la fine definitiva tra Riccardo ed Ida o la coppia tornerà in trasmissione per aggiornare il pubblico? Non ci resta che attendere le prossime news!