Wanda Nara, l’imprevisto a pochi minuti dal Gf Vip: “Come farò stasera?”, l’opinionista in ‘difficoltà’ per la puntata, ecco cos’è successo in camerino.

Manca davvero pochissimo alla diretta del Grande Fratello Vip, la seconda in questa settimana. Stasera scopriremo chi, tra Pago e Licia Nunez, dovrà abbandonare la casa, e assisteremo a grandi sorprese e non mancheranno certo le emozioni. In casa, infatti rientrerà Serena Enardu, pronta ad avere un duro faccia a faccia, e ci sarà anche il ritorno di Valeria Marini, che porterà una notizia ‘bomba’. Si parlerà, come sempre, anche del flirt tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, che è stato commentato anche dall’ex marito di lei, Francesco Sarcina. Insomma, la puntata di preannuncia davvero scoppiettante. A commentare tutto quello che accadrà, come sempre, Pupo e Wanda Nara, che faranno compagnia ad Alfonso Signorini in studio. L’argentina, però, poco fa, ha vissuto un imprevisto che l’ha messa in ‘difficoltà’ a pochi minuti dall’inizio della diretta: ecco cos’è successo, il racconto è nelle sue storie Instagram.

Wanda Nara, l’imprevisto in camerino a pochi minuti dal GF Vip: cos’è successo all’opinionista

Wanda Nara è stata protagonista di un imprevisto non da poco mentre era in camerino a prepararsi per la puntata del Grande Fratello Vip. L’opinionista, infatti, ha fatto delle storie Instagram nelle quali ha spiegato che il suo truccatore ed hair stylist ha dimenticato tutti i cosmetici e i prodotti che gli servivano per questa sera, a Parigi. Ieri, infatti, ci sono stati i festeggiamenti per il compleanno di Mauro Icardi nella capitale francese e Wanda era lì con tutto il suo staff di collaboratori.

“Indovinate chi è venuto a Roma e ha dimenticato a parigi tutti i cosmetici e i prodotti?”, ha detto in tono ironico l’argentina, riprendendo subito dopo il suo collaboratore. “Come farà a truccarmi questa sera?”, ha aggiunto l’opinionista. Beh, non ci resta che aspettare l’inizio della puntata per scoprire insieme come ha fatto il suo truccatore ad ovviare all’emergenza.