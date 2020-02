Alketa Vejsiu è stata ospite di Silvia Toffanin in Verissimo: la conduttrice che ha preso parte a Sanremo 2020 ha rivelato un suo sogno.

Una nuova puntata di Verissimo oggi sabato 22 febbraio è andata in onda. Silvia Toffanin con i suoi ospiti regala ogni sabato tante emozioni e rivelazioni. Tra i personaggi famosi presenti oggi in studio Alketa Vejsiu: la conduttrice albanese è stata scelta da Amadeus per affiancarlo nel Festival di Sanremo 2020. E’ stata lei una delle dieci vallette salite sul palco dell’Ariston ed oggi 22 febbraio ha raccontato la sua storia a Silvia Toffanin ed al pubblico di Canale 5. Ecco le sue parole.

Verissimo, Alketa Vejsiu: “Ho sognato che…”, spunta il retroscena su Maria De Filippi

Alketa Vejsiu è stata ospite oggi, 22 febbraio, di Silvia Toffanin in Verissimo. La conduttrice albanese, salita sul palco dell’Ariston in Sanremo 2020 per affiancare Amadeus, ha rivelato che dopo tanti sacrifici è riuscita a coronare il suo sogno di andare in tv.

“Una volta ho sognato Maria De Filippi che mi chiamava e mi diceva ‘Vieni in Italia, una come te non l’abbiamo’. Mio marito disse lavora e trova le vie giuste. Inviai una mail quel giorno, con Maria non mi sono vista però…Chiamai il manager Lucio Presta che gestiva personaggi famosi, l’assistente dell’agenzia era albanese e fece di tutto per mettermi in contatto. Lucio è un uomo di poche parole ma che fa tanto, venne in Albania a vedere le produzioni. Poi mi ha fatto il regalo più bello: Sanremo”.

Alketa ha raccontato di aver trascorso un’infanzia difficile, soprattutto per la situazione politica in Albania. Le sue parole: “Sono stati anni difficili, unica finestra dell’ispirazione fu la tv italiana. Con la caduta del muro di Berlino ci fu il cambiamento”.