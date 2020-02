Amici 19, clamorosa novità nel serale: Maria De Filippi lo ha appena annunciato nella puntata di questo pomeriggio.

Manca sempre meno al serale di Amici di Maria De Filippi. Come ogni anno, la fase finale del talent show di Canale 5 si svolge nelle puntate serali, in onda in prima serata. E questa edizione sarà senza dubbio ricca di colpi di scena. A partire dal giorno della messa in onda delle puntate, che rappresenta una delle grandi novità di quest’anno. Niente più sabato sera: Amici 19 andrà in onda di venerdì sera, a partire dal 28 febbraio. Ma non è tutto. Se qualche giorno fa vi avevamo parlato della mancanza dei coach per le squadre, una nuova clamorosa notizia è stata annunciata poco fa da Maria De Filippi, nella puntata pomeridiana di oggi del talent di Amici. Siete curiosi di scoprire di cosa si tratta? Ve lo sveliamo subito.

Amici 19, clamorosa novità nel serale: Maria De Filippi ha appena annunciato che non ci saranno le squadre

Venerdi 28 febbraio andrà in onda la prima puntata del serale di Amici di Maria De Filippi. Si tratta della fase finale del seguitissimo programma di Canale 5. I concorrenti si esibiranno davanti a un pubblico più vasto, formato anche da giudici esterni, oltre che dai professori. Ma la grandissima novità di quest’anno è stata annunciata da Maria De Filippi proprio poco fa, nel pomeridiano di Amici. Dopo aver presentato con una clip il direttore artistico del serale, Giuliano Peparini, la conduttrice invita in studio Alberto, Giordana, Enrico Nigiotti, alcuni ex componenti delle squadre bianca e blu dei precedenti anni. Ed è proprio a questo punto che arriva il clamoroso annuncio: “Fino a quest’anno c’erano le squadre, ma quest’anno non ci saranno. Sarete tutti contro tutti.” Una novità davvero incredibile per il talent, che ormai da tantissimi anni vede sfidarsi due squadre distinte e separate. Solo nella puntata finale, i concorrenti gareggiano uno contro l’altro. Quest’anno, però, niente squadre e niente coach a guidarli: i cantanti e i ballerini di Amici 19 dovranno ‘cavarsela’ con le loro forze, puntando ad arrivare fino alla fine.

Insomma, tutto è pronto per il nuovo serale di Amici 19. E, dalle anticipazioni trapelate negli ultimi giorni, tra i giudici del serale potrebbero esserci anche Al Bano e Romina Power. Per scoprire tutte le news nei dettagli, non ci resta che attendere pochi giorni! Appuntamento a venerdì sera, su Canale 5! Avete già un vostro preferito tra i concorrenti di Amici 19?