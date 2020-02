Nella casa del Grande Fratello VIP Andrea Denver è scoppiato in lacrime: il concorrente si sfoga con alcuni coinquilini, è disperato. Ecco cosa succede.

Nella casa del Grande Fratello VIP alcuni equilibri si sono rotti. Clizia Incorvaia non ha mandato affatto giù il fatto di esser finita in nomination: la modella friuliana ha palesato la sua delusione provata per la nomination subita da Andrea Denver. Il giovane modello e la concorrente hanno avuto un durissimo scontro in piscina: la Incorvaia, non appena appresa la nomination subita da Andrea, si è scagliata contro il coinquilino alzando i toni. Il veneto non è riuscito a trattenere le lacrime poche ore fa: si è lasciato andare ad un lungo sfogo.

Grande Fratello VIP, Andrea Denver in lacrime: il concorrente è disperato

Andrea Denver è scoppiato in lacrime oggi: il concorrente dell’edizione in corso del Grande Fratello VIP è disperato. Il giovane modello veneto è molto provato per la lite avuta con Clizia Incorvaia: la modella, ex moglie de il cantante de Le Vibrazioni ed attualmente nuova fiamma di Paolo Ciavarro, si è scagliata furiosamente contro di lui dopo aver appreso della nomination subita da lui. La modella è finita infatti al televoto insieme ad Andrea Montovoli, Antonella Elia e Paola Di Benedetto.

Andrea ha provato in tutti modi a spiegare i motivi della sua nomination ma si è trovato di fronte un muro. Il modello era convinto che non sarebbe mai andata in nomination ma a quanto pare ha fatto male i conti. Dopo la furiosa lite avuta con la Incorvaia è scoppiato in lacrime: anche oggi si è disperato sul letto, consolato da Antonella Elia e Adriana Volpe. “Sembro che sono uno che non vuole esporsi, quando per me alcune cose non valgono. Io non ho paura di niente” dice il giovane alle sue coinquiline. Mentre la Volpe prova ad asciugargli le lacrime, Antonella è convinta che Andrea abbia bisogno di sfogarsi un po’.