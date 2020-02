Durante la puntata di giovedì scorso di Mattino Cinque, Arianna David ha raccontato di essere stata malata di anoressia: il dramma.

Ospite della puntata di Mattino Cinque andata in onda giovedì 20 Febbraio, Arianna David ha raccontato di un vero e proprio dramma personale. Chiamata in causa durante lo spazio dedicato al problema dell’anoressia, l’ex Miss Italia ha confessato di averne sofferto anche lei in passato. Certo, come ha rivelato la diretta interessata a Federica Panicucci, questo brutto periodo della sua vita è fortunatamente passato. Tuttavia, però, ancora adesso, non è riuscita a superare pienamente le difficoltà che questa malattia comporta. Alla padrona di casa, infatti, la bellissima David ha confessato di avere ancora alcuni problemi con il cibo. Soprattutto, quando risente di stara attraversando un periodo di stress. Ma non solo. Ecco tutti i dettagli.

Mattino Cinque, il dramma dell’anoressia di Arianna David

Si sa, l’anoressia e la bulimia sono delle malattie ancora molto frequenti all’interno della nostra società. È proprio per questo motivo che, nel corso della puntata di Mattino Cinque di giovedì 20 Febbraio, Federica Panicucci ha voluto ampiamente affrontare questo argomento all’interno del suo studio televisivo. Ospite della puntata è stata Arianna David. Che, in diretta televisiva, ha voluto dettagliatamente raccontare il suo periodo buio legato proprio a questa malattia. L’ex Miss Italia, infatti, ha chiaramente fatto intendere di aver vissuto un vero e proprio dramma personale e che, nonostante sia guarita adesso dall’anoressia, continua a non avere un rapporto ‘idilliaco’ con il cibo. In collegamento con Federica Panicucci, l’ex naufraga ha, infatti, confessato di essere solita a vedere ripresentarsi dinanzi i suoi occhi il ‘mostro’ della malattia soprattutto quando è un periodo particolarmente stressante. ‘Ho notato che quando ho problemi, ricaduti miei personali, io riverso tutto lo stress sul cibo. Mangio pochissimo e noto che, per quanto io sia guarita, mi ritorna questo mostro davanti agli occhi’, dice Arianna in diretta televisiva.

Ma non è affatto finita qui. Perché, probabilmente per la prima volta, l’ex Miss Italia ha anche confessato di provare uno stato d’animo di ansia quando sa di dover andare a mangiare fuori di casa. ‘Mi preparo prima stando attenta a casa. A volte, faccio delle litigate con mio marito perché crea stress, ansia e la vivo malissimo’, conclude la David prima di dare un messaggio positivo a chi ha ascoltato la sua storia.