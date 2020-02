Caterina Balivo, confessione inaspettata sul suo passato: le sue dichiarazioni

Caterina Balivo, in un’intervista rilasciata al settimanale “Oggi”, ha fatto una confessione inaspettata sul suo passato: ecco le sue parole

La Balivo è una delle conduttrici più amate della televisione italiana. Dopo lo straordinario successo ottenuto su Rai Due con “Detto Fatto”, la napoletana ha ottenuto la ‘promozione’ ed è passata alla conduzione di un nuovo programma, “Vieni da me“, su Rai Uno. In passato però, come raccontato nell’intervista rilasciata al settimanale Oggi, la conduttrice è stata anche vicina alla conduzione di “Domenica In”, prima che il programma venisse condotto da Mara Venier. La scelta alla fine non è ricaduta su di lei e la Balivo ha così commentato al settimanale: “Sono severa con me stessa e con gli altri, quindi non le mando a dire. Questo crea inimicizie”.

Una brava conduttrice con un carattere molto molto ‘particolare’: la Balivo di recente ha pubblicato un libro, “Gli uomini sono come le lavatrici“, in cui ha dichiarato di essere molto gelosa. Nell’intervista rilasciata al settimanale Oggi, invece, ha fatto una confessione inaspettata sul suo passato. La conduttrice, infatti, ha dichiarato di essere stata tradita: “Perché agli uomini non ne basta mai una sola. E perché io sono una rompiscatole. Ma vedevo con chi avvenivano i tradimenti e capivo che era la scelta della comfort zone”. Da qualche anno è legata sentimentalmente al manager finanziario Guido Maria Brera, con il quale si è sposata il 30 agosto 2014. Dal loro amore sono nati due figli, Guido Alberto, nato nel 2012, e Cora, nata nel 2017. La loro storia d’amore sembra procedere a gonfie vele, ma anche di Guido è molto gelosa: “Prima di controllargli il telefono, però, lo avverto“.

La conduttrice poi confessa: “Adesso non mi fila nessuno e la cosa mi dà pure fastidio“. È impossibile, però, negare lo straordinario fascino della bella napoletana.