A fare il suo ingresso nello studio di C’è Posta per Te è Marcella che non parla più con sua madre per la storia d’amore con Miriam: cos’è successo.

Due storie davvero incredibili, c’è da ammetterlo. In queste poche ore di C’è Posta per Te, Maria De Filippi è stata la voce di due racconti più che imperdibili. Non ci riferiamo soltanto alla storia del regalo di Francesco Totti per Samantha e Luca, ma anche a quella di Silvana e di suo padre Aldo. Ma non è affatto finita qui. Perché, appena terminata la storia della donna abbandonata da suo padre da piccola e il suo lieto fine, a fare il suo ingresso in studio sono Marcella e Miriam, due giovani ragazze che decidono di chiamare la trasmissione perché la madre di Marcella non parla più con sua figlia dopo l’inizio della sua storia d’amore con Miriam. Ecco che cosa è successo.

C’è Posta per Te, la storia di Marcella: non parla più con sua madre

A chiamare la trasmissione C’è Posta per Te è Marcella che, da ormai tre anni, non parla più con sua madre. Tra di loro c’è sempre stato un rapporto simbiotico. Soprattutto quando, dopo la separazione da suo padre, le due donne creano un legame davvero speciale. Che, però, viene interrotto quando, tre anni fa, la giovane Marcella inizia una storia d’amore con Miriam. Appena saputa tutta la verità riguardo la vicenda, sua mamma non ha più intenzione di vederla e sentirla. ‘Ritorna in te, sei impazzita!’, queste le parole che, appena scoperta la relazione con Miriam, la mamma di Marcella le dice. Ma procediamo con ordine. Le due ragazze si incontrano, come dicevamo, diversi anni fa quando Marcella, dopo aver chiuso da poco una relazione con il suo compagno dell’epoca, incontra Miriam. Inizia uno splendido rapporto d’amicizia con lei. Fino a quando, però, si rende conto di amarla. Le due ragazze, così, iniziano una splendida storia d’amore. Che, però, non viene vista di buon occhio da parte di sua mamma.

In questi tre anni, Marcella ha tentato in tutti i modi di riappropriarsi del suo rapporto con sua madre. Ma, fino a questo momento, la donna è stata sempre irremovibile sulla sua scelta.

Com’è andata a finire tra di loro?

Sin da subito, la donna ha accettato di far parlare di sua figlia. A patto che, però, sia l’unica a raccontare e a spiegare i fatti. Infatti, per tutto il tempo, la donna non ha fatto altro che fare riferimento a Marcella. ‘Io voglio solo mia figlia’, dice Rosa. È proprio per questo motivo che, prima di abbracciare sua figlia, prende una drastica decisione: avere un rapporto, almeno per il momento, solo con Marcella. ‘Per me è già un successo’, dice Miriam visibilmente emozionata nel vedere la sua compagna finalmente felice accanto a sua madre.