C’è Posta per Te, la storia di Silvana abbandonata da suo padre da piccola: finale inaspettato

Subito dopo il regalo di Francesco Totti a C’è Posta per Te, a fare il suo ingresso in studio è Silvana, abbandonata da suo padre da piccola.

Sapevamo che sarebbe stata una puntata più che imperdibile di C’è Posta per Te. E, in effetti, così è stato. Per questo nuovo appuntamento del suo show del sabato sera, Maria De Filippi ha pensato a qualcosa davvero di incredibile. Non ci riferiamo, badate bene, alla precedente storia di cui è stato il protagonista indiscusso Francesco Totti e due splendidi ragazza Samantha e Luca, ma anche a tutte le altre storie raccontate in diretta televisiva. Ecco. Subito dopo l’ingresso in studio dell’ex capitano giallorosso, ad essere il mittente di una nuova posta è Silvana insieme a sua figlia Iside. A chiamare la trasmissione è la giovane ragazza che, dopo tanti anni, vuole far rincontrare sua madre Silvana. Che, da piccola, è stata abbandonata da suo padre. Ecco tutti i dettagli. E, soprattutto, come è andata a finire tra di loro.

C’è Posta per Te, la storia di Silvana: abbandonata dal padre nell’infanzia

A chiamare la trasmissione di C’è Posta per Te è stata Iside, figlia di Silvana. Che, come dicevamo precedentemente, vuole fare di tutto per far rincontrare la giovane donna con suo padre. Silvana non ha più rapporti con il suo papà da quando, dopo il divorzio da sua madre, l’uomo è sparito completamente dalla vita di sua figlia e della sua famiglia. All’epoca Silvana era molto piccola. Ed è per questo motivo che la mancanza di una giura paterna l’ha sempre sofferta. Soprattutto quando, durante la scuola, era solita vedere tutte le sue amichette condividere splendidi momenti con i loro papà. Passano gli anni, Silvana diventa grande e, soprattutto, continua a crescere senza un padre. Perciò, dopo aver tentato invano di conoscere ed incontrarlo recandosi in Sicilia dove risiede un suo zio, nel giorno del suo matrimonio, Silvana decide di farsi accompagnare all’altare da sua madre.

Da quel momento, sono passati diversi e tantissimi anni e Silvana continua a non avere più notizie di suo padre. Le uniche cose che sa è che, ancora adesso, suo padre ha una storia duratura con una donna. Con la quale, tra l’altro, ha avuto anche tre figli. Ecco come è andata a finire tra di loro.

Com’è andata a finire tra Silvana e suo padre?

Seppure la sofferenza iniziale dell’uomo e della sua attuale compagna nel vedere suo figlia, il padre di Silvana non ha affatto nascosto le motivazioni del suo abbandono. E poi confessa un’amata verità. ‘Non mi fa piacere che mi sia venuta a cercare’, dice l’uomo nel rispondere a questa specifica domanda di Maria De Filippi. È proprio per questo motivo che, seppure a malincuore, Silvana prende una drastica decisione: rinunciare a suo padre. Tuttavia, il finale è davvero inaspettato. Dopo le parole della padrona di casa e della sua compagna Maria, Aldo decide di aprire la busta. ‘Non ti costa nulla un bacio’, dice l’uomo dopo aver abbracciato sua figlia. ‘Me li hai fatto mancare tutta una vita’, risponde Silvana.