Sapevate che Massimo Ranieri ha una figlia? Ecco chi è Cristiana Calone, la donna che per alcuni anni è stata ‘rifiutata’ dal cantante

Massimo Ranieri è uno dei cantanti più apprezzati dal pubblico italiano. La sua carriera è iniziata prestissimo, negli anni Sessanta, quando viene notato da Gianni Aterrano e diventa la spalla di Sergio Bruni. Firma il suo primo contratto discografico a quindici anni ed esordisce prima con il nome d’arte Ranieri, al quale poi viene aggiunto Massimo. Partecipa sin da subito a Canzonissima, poi a Cantagiro e a diciassette anni al Festival di Sanremo in coppia con i Giganti. Nel ’68 incide Rose Rosse, che sarà il suo primo grande successo e sarà seguito da Se bruciasse la città. All’inizio degli anni Settanta pubblica il suo primo album e esordisce come attore nel film Metallo. Da quel momento Giovanni Calone, nome all’anagrafe dell’artista, sarà sia cantante che attore. La sua carriera è costellata di successi, che fanno di lui uno degli artisti più apprezzati in tutto il mondo.

Chi è la figlia di Massimo Ranieri?

Tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio degli anni Settanta, Ranieri ebbe una storia d’amore con Franca Sebastiani. Dalla loro relazione nacque nel 1971 Cristiana. Il cantante e attore aveva appena diciannove anni e decise di rinunciare a sua figlia, allontanandosi e evitandosi persino di parlarne. Solo qualche anno dopo, Ranieri si è accorto di aver commesso un errore e nel 1995, quando Cristiana aveva ventiquattro anni, ha deciso di riconoscerla. Cristiana Calone, dunque, è l’unica figlia avuta dal cantante e per molti anni rimasta ‘segreta’. Massimo e Cristiana si sono incontrati per la prima volta pubblicamente nel 2007, durante una puntata di Domenica Live, programma condotto da Barbara D’Urso su Canale 5. Il cantante, ospite della conduttrice napoletana, ricevette una sorpresa straordinaria e dopo moltissimi anni potè riabbracciare la figlia. In quell’occasione, Massimo confessò: “A 19 anni ero già famoso. Mi hanno trascinato via da questa storia dicendomi che era un danno per la mia immagine“. Il cantante, dunque, è stato consigliato male, ma il napoletano sa di non avere alibi: “l’unico è che ero inesperto“.

Riguardo alla vita privata di Cristiana Calone, abbiamo veramente poche notizie. La donna, infatti, è molto riservata, tanto che non ha profili social. Di lei sappiamo solo che, come il padre, ama la musica e nel 2014 ha pubblicato il suo primo singolo in collaborazione con Luysa Claudia. Cristiana ha un figlio, nato nel 2011, ma non sappiamo con chi sia legata sentimentalmente. Il suo rapporto col padre pare si sia fortificato nel tempo e il cantante l’ha aiutata anche a superare la morte della mamma.