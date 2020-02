Chiara Nasti ha pubblicato un post su Instagram che ha fatto impazzire tutti i suoi fan: si è lasciata immortalare senza il pezzo di sopra del costume, la giovane influencer si copre a stento.

E’ una delle influencer più seguite ed amate sui social: Chiara Nasti, nonostante la sua giovane età, gode di un successo davvero incredibile. La ricordiamo nel reality che si svolge in Honduras, L’Isola dei Famosi: la napoletana non riuscì a reggere le troppe pressioni del gioco e decise di andar via. Dalla sua parte anche la sorella Angela, ex tronista di Uomini e Donne: le due sono molto unite e sono entrate nel mondo dei social e della tv in momenti diversi delle loro vite ed oggi hanno un’enorme successo, soprattutto sui social. Poco fa, Chiara ha postato su Instagram uno scatto davvero incredibile: la giovane influencer non indossa il pezzo di sopra del costume ed i fan sono letteralmente impazziti. Curiosi? Diamo un’occhiata.

Chiara Nasti al mare: via un pezzo del costume, si copre a stento

Chiara Nasti con la sua ultima foto Instagram ha lasciato tutti i suoi followers senza parole. La giovane influencer, con il suo volto angelico ma allo stesso tempo super sensuale, non indossa il pezzo di sopra del costume: è seduta sulla sabbia ma non riesce a coprirsi proprio tutto. Il post ha raggiunto migliaia e migliaia di like in pochissimi secondi!

Una bellezza smisurata accompagnata da un fisico scolpito la rendono davvero magnifica: tantissimi i complimenti che le sono stati fatti al post. “Sei bellissima”, “Sei una ‘figa’ da paura” sono alcuni di questi. Si leggono anche tantissime emoticon di cuori e di faccine innamorate: impossibile resistere a tanta bellezza! Bella come lei anche la sorella minore, Angela: la ricordiamo per esser stata tronista di Uomini e Donne. Il suo percorso è stato seguito da tantissimi fan del programma che si sono appassionati al suo flirt con Alessio: fu proprio il romano la scelta della giovane influencer. La loro storia però non è andata come tutti immaginavano: dopo soli pochi giorni i due fecero sapere di essersi lasciati. E’ stata più volte attaccata Angela e pronta a difenderla c’era sempre la sua Chiara: insieme sono una vera forza della natura.

Questa una delle fotografie più belle insieme: le sorelle Nasti erano insieme a Disneyland Paris, il parco giochi tra i più famosi al mondo!