Elettra Lamborghini si scatena e lascia i fan a bocca aperta: storie imperdibili nel bagno di casa, “Pensavate che stessi cac**do?”, ecco cosa ha ‘combinato’ la cantante.

Elettra Lamborghini è un personaggio molto particolare e decisamente sopra le righe. la bella e simpatica ereditiera ha un carattere molto aperto e solare e fa davvero tutto quello che le passa per la testa, facendo spesso divertire i suoi fan con scherzi e siparietti imperdibili. Il suo profilo Instagram, del resto, è cliccatissimo e conta oltre 5 milioni di followers, tutti innamorati di lei, che condivide con loro tutto quello che le succede. Qualche settimana fa, ad esempio, ha raccontato proprio su Instagram della proposta di matrimonio ricevuta dal suo fidanzato, il dj Afrojack, e spesso racconta i suoi stati d’animo, anche quelli più tristi. Molte delle immagini che pubblica sui social, inoltre, sono davvero ‘bollenti’ e mandano in delirio i suoi ammiratori perché mettono in evidenza le forme esplosive della cantante. Poco fa Elettra ha stupito ancora una volta i suoi followers, pubblicando delle storie davvero imperdibili, in cui si scatena nel bagno di casa: scopriamole insieme e vediamo cosa ha ‘combinato’ stavolta Elettra.

Elettra Lamborghini si scatena in bagno: i video fanno impazzire i fan, ecco cosa ha ‘combinato’

Elettra Lamborghini sa sempre come far divertire e impazzire i suoi fan. La bella cantante, che sta spopolando con il pezzo presentato a Sanremo, ‘Musica (e il resto scompare)’, è sempre presente sui social e condivide con i suoi followers tutto quello che le succede. Poco fa, ad esempio, ha pubblicato sul suo profilo Instagram delle storie davvero imperdibili, in cui si scatena senza freni nel bagno di casa. Elettra si è ripresa prima mentre spalmava una maschera sul viso e poi, in attesa di doverla risciacquare, si è seduta sul gabinetto e poi sul pavimento, cantando a squarciagola e scatenandosi sulle note del brano con cui ha partecipato al Festival. “Pensavate che stessi cac**do, eh?”, ha detto divertita ai suoi followers, spiegando poi che invece era solo seduta sul gabinetto in attesa di doversi togliere la maschera dal viso.

Come già anticipato, subito dopo Elettra ha cominciato a cantare e ballare sul pavimento, usando il tubo della doccia come ‘microfono’. Un momento davvero esilarante e imperdibile, che ha fatto divertire tantissimo i fan della cantante.

Insomma, a giudicare da questi video la Lamborghini è decisamente un personaggio unico, da cui ci si può aspettare davvero di tutto. Siete d’accordo anche voi?