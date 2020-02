In una delle sue ultime foto su Instagram, Elisa De Panicis si lascia immortalare senza maglia e senza biancheria intima: la mano non copre quel dettaglio.

Seppure la sua esperienza nella casa del Grande Fratello Vip sia durata poche settimane, Elisa De Panicis ha saputo catturare l’attenzione su di se in modo davvero straordinario. Oltre ad aver dimostrato ampiamente il suo forte carattere, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha mostrato la sua smisurata bellezza. Perché, ammettiamolo, seppure sia davvero molto giovane, Elisa vanta di un fascino più unico che raro. Lo testimoniano, non a caso, le numerose foto che, sul suo canale social ufficiale, la giovane De Panicis è solita condividervi. L’ultima risale a qualche ora fa. Quando, evidentemente per uno shooting fotografico, la giovane si è lasciata immortalare completamente senza maglia e, soprattutto, senza biancheria. Tuttavia, ciò che cattura l’attenzione è che la sua mano non riesce affatto a coprire un ‘particolare’ dettaglio. Ecco di che cosa parliamo.

Elisa De Panicis senza maglia e niente intimo: la mano non copre tutto

Come raccontato in diversi nostri recenti articoli, Elisa De Panicis non perde mai occasione di poter mostrare apertamente la sua smisurata bellezza. Non a caso, la sua photogallery social è super ricca di scatti fotografici davvero incredibili. L’ultimo risale a qualche ora fa. Quando, come dicevamo precedentemente, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è lasciata immortalare completamente senza maglia e, soprattutto, senza intimo. Certo, non c’è affatto nulla di scandaloso. Perché, per evitare spiacevoli episodi, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha coperto tutte le sue forme con le mani. ‘Purtroppo’, non ci è riuscita davvero alla grande. Perché un particolare dettaglio non è stato affatto coperto. Di che cosa parliamo? Diamoci uno sguardo molto più da vicino:

Ci avete fatto caso anche voi? Seppure Elisa si copra con la mano, quel ‘particolare’ dettaglio non passa assolutamente inosservato. Facciamo riferimento, infatti, al neo che spunta sul suo Lato A. Inutile a dirvi, quindi, che in un batter baleno ha riscosso un successo davvero smisurato. Lo testimoniano, infatti, i numerosi commenti di apprezzamento giunti a corredo dello scatto:

Questi ne sono soltanto alcuni, pensate. Perché lo scatto ha fatto davvero ‘il botto’.