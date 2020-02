Elisabetta Canalis, stamattina è incappata in un imprevisto durante la Fashion Week: piccolo ‘incidente’ sul set fotografico

Elisabetta Canalis tornata da poco da una lunga vacanza di famiglia in Giappone, ha lasciato marito e figlia in america per volare a Milano per la Fashion Week. La showgirl nonostante non sia più un volto molto presente sul piccolo schermo Italiano, continua ad essere una delle donne più amate del nostro panorama televisivo, con la sua bellezza disarmante e la sua simpatia. Trasferitasi anni fa negli States, nel 2012 ha ritrovato l’amore al fianco del chirurgo Brian Perri, specializzato in chirurgia ricostruttiva per tumori spinali e deformità. Dal loro amore è nata la piccola Skyler, che simpatica come la madre, spesso appare nei suoi video Instagram. Purtroppo però la bella Canalis si è dovuta separare per qualche giorno dalla figlia per volare a casa, in Italia, e partecipare alla Fashion Week come da consuetudine. E proprio per questa Fashion Week sta sfoggiando dei look davvero da urlo, tra top trasparenti e coordinati eleganti, non sta passando certamente inosservata. E proprio stamattina è stata vittima di un piccolo ‘incidente’ su un set fotografico, vediamo insieme cos’è successo.

Elisabetta Canalis, imprevisto alla Fashion Week: ‘incidente’ sul set fotografico

Rientrata in Italia per lavoro, la bellissima Elisabetta Canalis sta facendo impazzire tutti con i suoi look audaci e sbarazzini alla Fashion Week di Milano. Proprio in questi giorni uno dei suoi look aveva destato non solo tantissimo clamore, ma avev fatto infuocare anche il web di like e commenti. Solo due giorni fa, la showgirl ed ex velina aveva indossato un tailleur giacca e pantalone molto elegante, dai toni del bianco e del beige, ma fin qui nulla di strano, se non fosse che sotto indossava un dolcevita beige totalmente trasparente. Sotto il dolcevita la donna non indossava la biancheria, motivo per cui il web è letteralmente impazzito! Oggi invece la situazione è stata un po’ diversa… La Canalis indossava un bellissimo jeans cinque tasche blu scuro, con una t-shirt bianco ottico e una giacca di pelle con anelli sui bordi. I capelli erano leggermente raccolti da un lato con dei fermagli e una serie di orecchini a cerchio facevano capolinea sui suoi lobi. Outfit incredibile, peccato che durante il set fotografico non tutto sia andato per il verso giusto.

Tra uno scatto e l’altro la donna infatti ha dato un urlo spaventata, poiché stava cadendo all’indietro. Pare sia andato tutto bene, ma in quel momento deve essersi certamente spaventata!