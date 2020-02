Emily Ratajkowski, abito rosso fuoco davvero minuscolo: si avvicina sempre più alla telecamera, primo piano ‘bollente’ sulla scollatura esplosiva e Instagram in delirio.

Lei è senza dubbio una delle supermodelle e attrici più brave e e belle del mondo, ed è davvero amatissima dal pubblico. Stiamo parlando di Emily Ratajkowski, un personaggio che non ha certo bisogno di presentazioni. Mora, fisico da urlo e sguardo indimenticabile, Emily ha debuttato nel mondo dello spettacolo come attrice di video musicali, poi ha cominciato a calcare le passerelle più importanti del mondo come modella, e infine è arrivata anche al cinema, rivelandosi una donna di grande talento. Oltre a essere brava, dicevamo, è anche bellissima, e infiamma spesso Instagram con i suoi scatti ‘bollenti’. Poco fa, ad esempio, è apparso sul suo profilo un video davvero imperdibile, in cui la supermodella indossa un abito minuscolo e si avvicina sempre più alla telecamera, arrivando a farsi fare un primo piano ‘bollente’ sulla sua scollatura esplosiva: scopriamo insieme le immagini da urlo.

Emily Ratajkowski, abito minuscolo da urlo: si avvicina alla telecamera, primo piano ‘bollente’ sulla scollatura

Emily Ratajkowski sa sempre come far impazzire i suoi fan. La supermodella americana è sempre molto attiva sui social e pubblica spesso e volentieri foto e video davvero super, in cui mette in mostra le sue curve mozzafiato e il suo incredibile fascino. Anche poco fa ha fatto lo stesso, pubblicando sul suo profilo Instagram un video a dir poco da capogiro, davvero imperdibile. In questi giorni Emily si trova a Milano per la Settimana della Moda e poco fa era presente alla sfilata di Versace. L’abito che indossa è super. Si tratta di un vestito rosso fuoco cortissimo, che sembra una giacca lunga. Nel video si vede Emily che pian piano si avvicina sempre più alla telecamera, camminando con grazia ed eleganza, e alla fine offre un primo piano ‘bollente’ della sua scollatura esplosiva.

Inutile dire che il video ha fatto praticamente impazzire i fan di Emily, che hanno subito invaso il post con migliaia di like e tantissimi commenti di adorazione e ammirazione nei confronti della modella.