Quanti anni ha Massimo Ranieri, la sua età e la sua vita tra un successo e la mitizzazione di alcune sue canzoni storiche.

Massimo Ranieri dopo aver incantato il pubblico del Festival di Sanremo 2020 con il suo duetto mozzafiato con Tiziano Ferro, è ospite questa sera da Maria De Filippi. Il famoso cantante, infatti, sarà ospite nel programma C’è Posta Per Te e contribuirà a rendere speciale la storia di chi ha richiesto la sua presenza. Su Massimo Ranieri si è detto e scritto di tutto, ma forse una cosa sfugge a molti: la sua età.

L’età di Massimo Ranieri

Massimo Ranieri è infatti un eterno giovanotto. A vederlo cantare ed esibirsi sul palco sembra che sia rimasto bloccato nel tempo, senza invecchiare mai. Eppure la sua età ce l’ha eccome. Il cantante ha infatti 68 anni. Classe 1951 è un cantautore straordinario oltre che un attore di teatro di incredibile bravura. La sua carriera comincia da piccolo, nato a Napoli da una famiglia poverissima a metà degli anni ’60 parte per un tour negli USA diventando la spalla di Sergio Bruni. Il successo arriva piuttosto rapidamente e quando vince il Cantagiro nel 1967 il passo che lo porta sul palco del Teatro Ariston per il Festival di Sanremo è breve. Nel 1968 arriva così il successo senza precedenti di Rose Rosse. Un brano che è rimasto immortale e che, ancora oggi, tutti conoscono. Si affaccia poi anche al mondo del teatro e, anche in questo caso di fa notare.

Le canzoni intramontabili

Così, per tutti gli anni Settanta alterna successi televisivi, musicali e teatrali senza sosta. Nel 1988 torna al Festival della Canzone Italiana e incanta il pubblico intero con la canzone Perdere L’Amore. Anche questa sicuramente una delle canzoni più coinvolgenti della sua carriera che è rimasta un classico intramontabile per grandi e piccini. Lo ricordiamo poi per aver prestato la voce al protagonista del film Disney, Il Gobbo di Notre Dame; Ranieri interpreta e doppia Quasimodo.