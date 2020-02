C’è posta per te, Totti è il capitano di Luca e Samantha: la loro storia è emozionante

C’è Posta per Te, il primo ospite di questa puntata è Francesco Totti: l’ex capitano giallorosso è stato chiamato per Luca e Samantha, ecco i dettagli.

È giunto, finalmente, il weekend. E con esso, non può assolutamente mancare il classico appuntamento con C’è Posta per Te. Per l’appuntamento di questa sera, Maria De Filippi, come è al suo solito, ha pensato a tutto nei minimi dettagli. Così come la puntata scorsa, per questo di questa sera, la padrona di casa ha pensato bene di invitare nel suo studio televisivo due incredibili ed apprezzatissimi personaggi pubblici. Parliamo di Francesco Totti e Massimo Ranieri. Ecco. Il primo a fare il suo ingresso è Francesco Totti. Chiamato nello studio televisivo da una collega della mamma di Luca e lo zio di Samantha, l’ex capitano giallorosso deve fare in modo che questi due ragazzi, definiti dai loro parenti ‘tirchi, gli concedano qualche loro oggetto prezioso.

Francesco Totti a C’è Posta per Te: la storia di Samantha e Luca

Samantha e Luca sono due giovani ragazzi affetti dalla sindrome di Down che, seppure provenienti da paesi diversi della Capitale, hanno la stessa passione: Francesco Totti. È proprio per questo motivo che, in occasione della puntata di questa sera di C’è Posta per Te, Maria De Filippi ha voluto invitarlo nel suo studio televisivo per fare loro una splendida sorpresa. A chiamare la trasmissione sono rispettivamente lo zio di Samantha e la collega della mamma di Luca che vogliono che i due giovani ragazzi, definiti da ‘tirchi’, debbano ‘rinunciare’ ad alcuni loro oggetti preziosi. Ecco. Inizialmente, sia Luca che Samantha non vogliono affatto liberarsene di queste cose. Sono particolarmente legati ai loro oggetti ed è per questo motivo che non vogliono affatto affidarli al pubblico.

Tuttavia, se inizialmente sia Samantha che Luca sono stati riluttanti a liberarsi dei loro oggetti più cari, appena Francesco Totti ha iniziato a svestirsi del travestimento attribuitogli, i due giovani ragazzi hanno iniziato a ‘cedere’. In primis, Luca. Che, sin da subito, è stato pronto pronto a liberarsi della sua medaglia.