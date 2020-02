GF Vip, la frase di Alfonso Signorini dopo la sorpresa ad Andrea Montovoli non passa inosservata: la reazione di Wanda Nara è inaspettata e spiazza tutti.

La puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri sera ha regalato, come sempre, grandi emozioni e inaspettati colpi di scena. Pago è stato eliminato e a fine puntata ben 4 concorrenti sono finiti al televoto. Nel corso della diretta Serena è entrata in casa per avere un confronto con Patrick e Andrea Montovoli. Non sono mancati, dunque, gli scontri, come quello a fine puntata tra Antonio Zequila e Paola Di Benedetto, ma c’è stata anche tanta commozione, come quando Pago ha raccontato tra le lacrime il suo dramma familiare. L’emozione è stata forte anche quando Andrea Montovoli ha ricevuto la visita a sorpresa di sua mamma. L’abbraccio tra i due è stato davvero intenso e Signorini ha fatto un commento sul rapporto genitori-figli che ha colpito tutti, in particolare Wanda Nara, che ha avuto una reazione inaspettata.

Durante la puntata del Grande Fratello Vip di ieri, Andrea Montovoli ha potuto riabbracciare sua madre. L’attore nei giorni scorsi ha raccontato il suo passato difficile, facendo delle forti rivelazioni. Ieri sua mamma è entrata in casa per rassicurarlo e dirgli che è orgogliosa di lui. L’abbraccio tra i due è stato davvero molto intenso e ha emozionato tutto lo studio. Alfonso Signorini alla fine ha commentato il momento madre-figlio, dicendo che la cosa bella dei genitori è che non giudicano mai i propri figli, anche quando fanno qualcosa di sbagliato. Nel dire queste parole, però, si è rivolto a Wanda Nara, provocando in lei una reazione inaspettata. Signorini, infatti, nel dire quelle parole ha dimenticato per un attimo che Wanda nei giorni scorsi è stata protagonista di una pesante querelle a mezzo stampa con suo padre.

Alle parole di Alfonso, dunque, Wanda ha reagito facendo un’espressione piuttosto perplessa e dicendo tra sé e sé: “Insomma”, come a voler appunto sottolineare che non proprio tutti i genitori sono orgogliosi dei propri figli e non li giudicano mai.