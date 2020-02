Durante la tredicesima puntata del GF Vip, c’è stato un furioso scontro in diretta tra due concorrenti della casa: sono volate parole pesantissime.

Come al solito, la tredicesima puntata del Grande Fratello Vip stata più che imperdibile. Come annunciato da Alfonso Signorini nell’anteprima, durante l’appuntamento di venerdì 21 Febbraio è accaduto davvero di tutto. Non soltanto il padrone di casa, dopo aver ‘smascherato’ una frase mal interpretata di Fernanda Lessa, è stato il protagonista di un duro rimprovero ad alcuni inquilini della casa, ma ha anche annunciato un nuovo ingresso previsto per la settimana prossima. Ma non è affatto finita qui. Perché, oltre all’ingresso di Serena Enardu per un confronto con Patrick Ray Pugliese ed Andrea Montovoli, abbiamo assistito anche ad un duro scontro in diretta tra due concorrenti. Il tutto è successo mentre in onda su Canale 5 c’era la pubblicità. Ma l’accaduto non è potuto affatto passare inosservato. E così, ritornato in diretta, il direttore di Chi ha voluto affrontare da vicino la questione con i diretti interessati. Ma ecco che cosa è successo.

GF Vip, scontro in diretta tra due concorrenti: cos’è successo

Appena ritornata in diretta su Canale 5, Alfonso Signorini non ha potuto fare a meno che fare riferimento a Paola Di Benedetto che ritornava dal bagno in lacrime. Per questo motivo, dopo aver ascoltato le sue motivazioni, ha fatto vedere un video di quanto accaduto nella casa del Grande Fratello Vip durante la messa in onda della pubblicità. L’ex madre natura di Ciao Darwin, dopo aver fatto una battuta ad Antonio Zequila, è stata duramente presa di mira dall’attore salernitano. Il suo compagno di viaggio, infatti, non soltanto si è davvero arrabbiato per le parole scherzose della De Benedetto, ma ha anche fatto un chiaro riferimento alla sua educazione e alla sua precedente esperienza televisiva nel programma di Paolo Bonolis. ‘Nella vita sei solo Madre Natura’, dice Antonio. Parole che, da come si può chiaramente capire, hanno lasciato davvero stupita Paola. Che, dal canto suo, continuava a ripetere l’appellativo come ‘cafone’.

Immediato è stato, da come si può chiaramente intendere, l’intervento di Alfonso Signorini. Che, dopo aver visionato il filmato insieme a tutti gli inquilini, ha chiaramente detto ad Antonio Zequila di non essere stato affatto carino nei confronti della sua compagna di viaggio.

La splendida sorpresa da parte di Federico Rossi

Come ben ricorderete, nel corso della puntata del 14 Febbraio, Paola Di Benedetto ha ricevuto una fantastica sorpresa da parte del suo fidanzato Federico Rossi. Nonostante alle Maldive con sua madre, il cantante del duo Benji e Fede ha voluto augurare, in modo abbastanza ‘particolare’, buon San Valentino alla sua dolce metà.