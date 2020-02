In questa sua ultima foto su Instagram, Giulia De Lellis si lascia immortalare con indosso un vestito troppo corto: quando alza la gamba..

Continua la Milano Fashion Week e con essa continuano anche gli incredibili outfit sfoggiati dalle influencer che prendono parte alle sfilate. Una fra tante, senza alcun dubbio, è Giulia De Lellis. Che, come raccontato in un nostro recente articolo, si sta davvero dando da fare durante questa occasione. Avanti e indietro come una vera e proprio trottola per cercare di conciliare tutti i suoi impegni lavorativi e non, la giovane influencer non perde occasione di poter lasciare senza parole tutti i suoi sostenitori con i look scelti per l’evento. Lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, prima di recarsi ad una sfilata, si è lasciata immortalare con indosso un vestito super corto. Fin qui tutto bene, oseremmo dire. Se non fosse che, dopo aver alzato la sua gamba, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ‘incappa’ in un incidente davvero ‘piccante’. Ecco di che cosa parliamo.

Giulia De Lellis, incidente ‘piccante’ con il vestito super corto

In occasione della Milano Fashion Week, non c’è stato giorno che Giulia De Lellis non ha mostrato pubblicamente la sua bellezza. Con degli outfit sempre più pazzeschi, la giovane influencer ha saputo, senza alcun dubbio, catturare l’attenzione su di se. Lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando ha voluto mostrare ai suoi sostenitori il look sfoggiato per la serata. Non sappiamo se era di ritorno da una sfilata, se si stava recando lì oppure se, addirittura, era pronta ad una fantastica serata milanese in compagnia dei suoi amici, fatto sta che, ancora una volta, lei era davvero splendida. Da come si può chiaramente vedere dall’immagine riproposta sul suo profilo social ufficiale, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha indossato un vestito di colore rosa davvero molto corto. Diamoci uno sguardo molto più da vicino:

È non è bellissima, Giulia De Lellis? Beh, decisamente si! Pensate, lo scatto ha riscosso un successo davvero clamoroso. Anche perché, da come si può chiaramente vedere dalla foto riproposta in alto, l’influence romana è protagonista anche di un incidente ‘piccante’. Il vestito è corto, alza la gamba per una posa davvero da urlo e…insomma, l’immagine parla da sola.

Il ‘divieto’ imposto da Andrea Iannone

Da quando hanno ufficializzato la loro storia d’amore, Giulia De Lellis ed Andrea Iannone no hanno mai perso occasione di poter dimostrare il loro amore. È da un po’ di tempo, però, che non lo fanno. Cosa sarà successo? Assolutamente nulla di grave! Piuttosto, il pilota della MotoGp, secondo quanto trapelato dal settimanale ‘Chi’, avrebbe ‘imposto’ alla sua fidanzata di non condividere foto insieme finché non verrà risolto il caso dell’accusa di doping.