Grande Fratello Vip, i nomi dell’eliminato e dei nominati della tredicesima puntata andata in onda venerdì 21 Febbraio: ecco tutti i dettaglio.

La tredicesima puntata del Grande Fratello Vip è stata più che imperdibile. Ancora una volta, Alfonso Signorini è stato al timone di un appuntamento davvero super. Non soltanto per l’ingresso in casa di Serena Enardu per un confronto con Patrick Ray Pugliese ed Andrea Montovoli, ma anche per i numerosi colpi di scena accaduti in diretta televisiva. Ci riferiamo, badate bene, al duro rimprovero che, ad un certo punto della puntata, il padrone di casa ha fatto ad alcuni inquilini e, soprattutto, al nome dell’eliminato. Al ballottaggio, come ben sapete, vi erano Licia Nunez e Pago. Ecco, chi dei due ha abbandonato la casa nel corso della puntata del 21 Febbraio? Ed, infine, chi sono stati i nominati della serata? Scopriamo tutti i dettagli.

Grande Fratello Vip, l’eliminato del 21 Febbraio

In attesa dell’ingresso della nuova concorrente previsto per la puntata di Lunedì 24 Febbraio, nel corso della tredicesima puntata abbiamo assistito ad un nuovo ‘abbandono’ del gioco. Non ci riferiamo, badate bene, ad un concorrente che, per sua volontà, ha deciso di lasciare la casa del Grande Fratello Vip, come è già accaduto in passato, bensì ad un concorrente che ha perso al televoto. Come dicevamo precedentemente, al ballottaggio vi erano questa settimana Licia Nunez e Pago. Ecco, chi dei due, però, è stato il più votato dal popolo italiano? Siete curiosi di saperlo? Ecco tutti i dettagli:

Ebbene si. Ad abbandonare il gioco è stato Pago. Subito dopo la bellissima e splendida sorpresa di sua sorella, il cantautore sardo ha abbandonato la casa. È stato un saluto velocissimo quello che il fidanzato di Serena ha fatto ai suoi compagni, c’è da ammetterlo. Dopo aver baciato le persone a lui più care, Pacifico ha lasciato la casa immediatamente. Desideroso, molto probabilmente, di stringere nuovamente suo figlio e la sua fidanzata.

Chi sono i nominati di questa settimana? I nomi

Assodato, quindi, che l’eliminato della puntata del 21 Febbraio è stato Pago, chi saranno stati, invece, i nominati? Ovviamente, vi sveleremo ogni minimo dettaglio. Anche se vi anticipiamo che, questa volta, non ne sono soltanto due. A finire, infatti, al televoto per essere salvato dal popolo italiano sono: Paola Di Benedetto, Antonella Elia, Andrea Montovoli e Clizia Incorvaia. Chi, secondo voi, dovrebbe abbandonare il gioco? Lo scopriremo lunedì. In fondo, la quattordicesima puntata del reality non è così troppo lontana. Siete d’accordo?

Per ulteriori news sul GF Vip –> clicca qui