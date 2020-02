Grande Fratello Vip, Paolo e Clizia discutono dopo la puntata: “Dove ho sbagliato?”; ecco cosa è accaduto.

Una puntata davvero scoppiettante, quella di ieri del Grande Fratello Vip. La quarta edizione del reality show è entrata sempre più nel vivo: i colpi di scena sono all’ordine del giorno. Nella puntata di ieri, una nuova concorrente ha fatto ingresso nella Casa: si tratta di Valeria Marini, pronta a ‘movimentare’ le dinamiche del gioco. Ma se qualcuno entra, altri escono: ieri è stata la volta di Pago, che ha perso il televoto contro Licia. A fine puntata, l’annuncio dei nuovi nominati: Andrea Montovoli, Antonella Elia, Paola Di Benedetto e Clizia Incorvaia. E proprio quest’ultima non ha preso benissimo la nomination, soprattutto dopo aver scoperto che anche Andrea Denver aveva fatto il suo nome. Il malumore di Clizia è stato evidente e, durante la notte, la concorrente ha avuto un battibecco anche con Paolo Ciavarro. La coppia ha discusso per un bel po’ a letto: Paolo non sembrava proprio capire o sfogo della Incorvaia. Ecco cosa è successo.

Grande Fratello Vip, Paolo e Clizia discutono dopo la puntata: battibecco a letto

Un dopo puntata abbastanza movimentato, quello di ieri per i concorrenti del GF Vip. In particolare, è Clizia a non aver vissuto momenti particolarmente piacevoli. La concorrente non ha gradito la nomination di Andrea Denver, che ha fatto il nome della Incorvaia pensando che nessun altro lo facesse e di non metterla a rischio. Il cattivo umore di Clizia si è riversato anche su Paolo Ciavarro, il concorrente con cui sta vivendo una storia all’interno della Casa. I due hanno dato vita a un vero e proprio battibecco a letto. Clizia ammette di essere stanca e di non essere dell’umore per giocare o scherzare sempre, ma Paolo sostiene di esserle stata accanto in questo momento difficile: “Dov’è che ho sbagliato? Per la battuta che ti ho fatto sul letto di Pago libero?”. Ma Clizia rimane vaga, e dopo un po’ torna su un argomento già affrontato. “Tu non hai niente da perdere, io ho delle dinamiche più delicate. Tu può andare un po’ più a cuor leggero. Io vorrei essere te, io ci devo pensare dieci volte in più su una cosa“. Ma Paolo non è d’accordo con questo discorso: “Cosa c’entra? C’entra quello che sento io!”. Dalla discussione, si capisce che Clizia precedentemente ha dato del ‘giocatore’ a Paolo, ma la concorrente specifica che, se pensasse davvero questo, non potrebbe essere lì con lui.

“Quello che io provo per te è reale, mi sono anche stancato a doverlo ribadire. Poi, pensala come vuoi e fai quello che ti pare“. È così che Paolo conclude il discorso, girandosi dall’altro lato del letto. Cosa accadrà nelle prossime ore?