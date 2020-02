Grande Fratello Vip, Patrick Ray Pugliese: avete mai visto la sua fidanzata? È bellissima, ecco le foto.

Lui è uno dei protagonisti assoluti dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip. Parliamo di Patrick Ray Pugliese, il concorrente biondo che con la sua simpatia e le sue gag è entrato nel cuore dei telespettatori da tanti anni. Proprio così, perché questa non è la prima volta che Patrick entra nella Casa più spiata d’Italia. E neanche la seconda! Il GF Vip 4 rappresenta la terza esperienza nel reality per il concorrente, che è appunto entrato nel cast in qualità di ‘ex gieffino’, insieme a Sergio Volpini, Pasquale Laricchia e Salvo Veneziano. Dei quattro, però, Patrick è l’unico ‘sopravvissuto’. E, stando a quanto si legge sul web, è proprio uno dei concorrenti più amati dal pubblico. Ma forse non tutti sanno che, tra i milioni di telespettatori che sostengono Patrick, c’è anche la sua più grande fan: la sua fidanzata Sara. L’avete mai vista? È davvero bellissima e il suo profilo Instagram è ricco di foto con il suo adorato Patrick. Diamo un’occhiata.

Grande Fratello Vip, Patrick Ray Pugliese: le foto con la fidanzata Sara Nanna

Patrick Ray Pugliese è,senza dubbio, uno dei concorrenti più amati di questa edizione del GF Vip. Dopo il GF 4 e il GF 12, infatti, per il 42enne è arrivata anche la sua terza esperienza nella Casa più famosa della nostra tv. Un’esperienza in cui si sta distinguendo per la sua solita simpatia e voglia di fare scherzi ai suoi coinquilini. Patrick e il GF, un amore senza fine. Soprattutto considerando che, al GF 12, Patrick ha conosciuto anche quella che sarebbe diventata la mamma del suo piccolo Leone, Matrina Pascutti. Con lei un bellissima storia d’amore, che però non ha avuto lieto fine. La ex coppia, però mantiene un rapporto bellissimo. E Patrick, nel frattempo, ha ritrovato l’amore nella braccia della bellissima Sara Nanna, bionda come lui, e dal sorriso contagioso. Sui social, Sara è la fan numero uno del suo Patrick, che chiama ‘pupazzetto’. Sul suo profilo Instagram, la ragazza posta numerosissime foto e video del concorrente, facendogli sentire tutta la sua vicinanza ‘virtuale’. Ecco alcuni scatti pubblicati da Sara:

Una coppia davvero affiatata, quella formata da Patrick e la bellissima Sara, che si sono fidanzati nel 2017. Sara non perde occasione per sostenere il concorrente, comportandosi come una vera e propria fan del ‘Team Patrick’.

Insomma, Patrick è davvero in una botte di ferro: un esercito di fan e una splendida fidanzata a sostenerlo. Sarà lui a trionfare in questa quarta edizione del Grande Fratello Vip? Non ci resta che attendere le nuove puntate per scoprirlo!