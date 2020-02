Levante, drastico cambio di look prima della Fashion Week per la cantante: scopriamo insieme cos’ha combinato ai suoi capelli

Reduce dall’esperienza Sanremese Levante si sta dedicando ad un’altra grande passione, quella per la moda, sta infatti seguendo attivamente la settimana della moda e proprio per questa partecipazione, ha deciso di stupirci ancora una volta con un cambio di look decisamente sensazionale. Ma andiamo per gradi, solo qualche settimana fa la cantante ha partecipato alla 70 esima edizione del Festival di Sanremo con la canzone ‘Tiki Bon Bon’, con cui si è classificata dodicesima alla fine della competizione. Ma le classifiche dei vari emittenti radiofonici e dei programmi musicali hanno premiato la sua canzone che è molto ascoltata e apprezzata dal pubblico. Ma adesso che l’esperienza Sanremese è giunta al termine, è ora di voltare pagina, dritta spedita per la prossima esperienza, che in questo caso è quella della Fashion Week iniziata a Milano in questi giorni, a cui la cantante si è presentata con un fantastico cambio di look. Scopriamo insieme cos’è accaduto alla bellissima Levante.

Levante, cambio di look per la Fashion Week: cosa ha combinato ai capelli

Come già annunciato sopra Levante, reduce dall’enorme successo che sta riscuotendo ‘Tiki Bom Bom’ la cantante ha pensato bene di portarci con lei nei suoi impegni lavorativi della Fashion Week. Già, perché la cantante è attivissima sui social, specialmente su Instagram, così ha pensato bene di farci partecipi virtualmente di tutti i suoi spostamenti in questi giorni. E tra un cambio di outfit e l’altro, non poteva certamente mancare una scappata dall’hair stylist di fiducia. Inutile dirvi che la cantante ha optato per un cambio di look drastico. La cantante ha infatti optato per un taglio drastico, abbandonando la sua chioma folta, lunga e corvina, per lasciare spazio ad un taglio più sbarazzino e decisamente molto corto.

Non è la prima volta che la cantante ci delizia con dei cambi di look così improvvisi e drastici, molte sono state infatti le volte che la donna si è mostrata con look totalmente diversi tra loro. Ma si dice che quando una donna cambi look di capelli è perché sta avvenendo un cambiamento nella sua vita, chissà se è così anche nel caso di Levante! Non ci resta che ricordarvi di seguirla su instagram se ancora non lo fate!