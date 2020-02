Martina Fusco ‘da censura’: la giacca si sbottona, sotto spunta un dettaglio ‘di fuoco’

Su Instagram, Martina Fusco ha condiviso una foto con la giacca leggermente sbottonata: sotto di essa spunta un dettaglio davvero ‘di fuoco’.

Senza alcun dubbio, la sua bellezza non è affatto passata inosservata. Dapprima come concorrente a Ciao Darwin ed, in seguito, de La Pupa e il Secchione, Martina Fusco ha saputo conquistare, sin dal suo primo momento, l’attenzione su di se. In effetti, nonostante la sua giovanissima età, la napoletana vanta di un fascino davvero pazzesco. Ed è per questo motivo che non perde mai occasione di poterlo sfoggiare apertamente sul suo canale social ufficiale. Non a caso, qualche ora fa, ha condiviso un’ulteriore foto davvero da urlo. E che, così come tutte le altre, ha riscosso un successo davvero immediato. Sapete perché? Ovviamente, vi sveleremo ogni minimo dettaglio. Anche se vi anticipiamo che, in suddetto scatto, Martina si lascia immortalare con la giacca leggermente sbottonata. Quel dettaglio, però, non passa assolutamente inosservato.

Martina Fusco, la giacca è sbottonata: quel dettaglio ‘di fuoco’ non sfugge

Non è assolutamente la prima volta che Martina Fusco è protagonista di scatti social davvero pazzeschi. La sua photogallery su Instagram, infatti, ne è piena. E tutte, nonostante la diversità delle foto, racchiudono ed evidenziano alla grande la smisurata bellezza della giovane napoletana. Anche quest’ultimo scatto, condiviso qualche ora fa, centra a pieno questo obiettivo. Come dicevamo precedentemente, in suddetta immagine, Martina si lascia immortalare con la giacca leggermente aperta. Tuttava, a catturare l’attenzione è un dettaglio ‘di fuoco’ che non può essere assolutamente non notato. Di che parliamo? Diamoci uno sguardo da vicino:

Da come si può chiaramente vedere, Martina si lascia immortalare con indossa una fantastica giacca azzurra leggermente aperta sul suo Lato A. È proprio per questo motivo che non si può fare a meno di notare che, al di sotto di essa, la giovane Fusco è completamente senza biancheria intima. Inutile a dirvi, quindi, che lo scatto ha ricevuto un vero e proprio ‘boom’ di likes e di commenti di apprezzamento per la sua bellezza:

Siete d’accordo?