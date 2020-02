Michelle Hunziker è alle Maldive e si lascia immortalare in costume: il suo fisico è davvero da urlo, pioggia di complimenti su Instagram.

Ci ha fatto uno scherzetto, la bellissima Michelle Hunziker. Facendo credere ai suoi sostenitori di essere in procinto di partire per Amburgo, la conduttrice svizzera, invece, si è recata in un altro posto davvero paradisiaco. Sapete dove? Alle Maldive! Non sappiamo, ovviamente, per quale motivo la bellissima moglie di Tomaso Trussardi si sia recata qui. Fatto sta che, com’è giusto che sia, si sta godendo alla grande il caldo e il sole del posto. Lo testimonia, non a caso, lo scatto social condiviso qualche istante fa. Sul suo profilo Instagram ufficiale, infatti, la svizzera ha pubblicato uno straordinario foto in costume. Grazie al quale, tra l’altro, non si può fare altro che apprezzare il suo gran fisico da urlo. È proprio per questo motivo che, in un batter baleno, lo scatto in questione ha ricevuto una vera e propria pioggia di complimenti. Guardare per credere!

Michelle Hunziker in costume: il suo fisico è da capogiro

Sulla carta quarant’anni, eppure nei fatti Michelle Hunziker ne mostra veramente molto di meno. Con una bellezza più unica che rara, la conduttrice svizzera non perde mai occasione di poter condividere, sul suo canale social ufficiale, delle fotografie davvero pazzesche. Lo ha fatto anche pochissimi istanti fa, come dicevamo precedentemente. Quando, direttamente dalle Maldive, ha pubblicato una foto più che straordinaria. Ma diamoci uno sguardo molto più da vicino:

Ebbene si. È proprio così che, pochissimo tempo fa, Michelle Hunziker si è lasciata immortalare: in costume. Come dicevamo precedentemente, non sappiamo per quale motivo la conduttrice si sia recata in questo posto da brividi, fatto sta che non ha perso l’occasione di poter godersi questo caldo sole e mare ultra cristallino. Lo si deduce da questa foto in costume condivisa sui social. Ovviamente, ciò che cattura l’attenzione è una sola cosa: il fisico da urlo sfoggiato. Non siamo i soli a dirlo, ma davvero numerosi sono stati i commenti giunti a corredo dello scatto mirati a sottolineare la bellezza della conduttrice:

Questi ne sono soltanto alcuni, pensate. Perché, come dicevamo precedentemente, ne sono giunti davvero tantissimi. In effetti, non si può dire affatto nulla in contrario. Michelle è più che fantastica!