Samantha De Grenet è stata ospite di Verissimo oggi 22 febbraio: la rivelazione della conduttrice televisiva ha lasciato lo studio senza parole.

Samantha De Grenet è stata oggi 22 febbraio ospite di una nuova puntata di Verissimo: la conduttrice del programma pomeridiano del sabato, Silvia Toffanin, regala ogni sabato puntate davvero incredibili con ospiti e rivelazioni inedite. Oggi l’ex modella e showgirl ha raccontato del suo tragico periodo da cui è uscita: Samantha De Grenet ha dovuto combattere contro un brutto male che le ha cambiato la vita. E’ stato un brutto colpo ma oggi la situazione sembra essere più serena: ecco le parole della conduttrice televisiva.

Verissimo, Samantha De Grenet in lacrime: “Il mio primo pensiero è stato mio figlio”

Samantha De Grenet è stata ospite oggi 22 febbraio nello studio di Verissimo: Silvia Toffanin ha invitato la conduttrice televisiva ed ex modella italiana per farle raccontare un periodo molto brutto che ha attraversato. Samantha ha dovuto combattere contro un brutto male, un tumore al seno. “Andai a farmi una visita, senza pensare minimamente che sarebbe potuto esserci qualcosa di grave. Non era nei miei pensieri. La dottoressa mi disse Samantha ‘hai un tumore, devi operarti’. Io in quel momento presi un forte cazzotto in faccia, lei parlava ma io ero in un altro mondo. Non piangevo perchè mi dissero che avevo il tumore, il mio pensiero era mio figlio. Fu una botta anche per mio marito”.

Samantha ha svelato la sua difficoltà nel dire a suo figlio del suo male: era estate e partirono insieme. Lasciò il figlio in Sardegna da un’amica per andare a fare i controlli. “L’intervento è durato 6 ore. Mi dissero poi che era andato tutto ok. Feci una terapia e mi è andata bene perchè non dovevo fare la chemio, ma solo radioterapia. Poi mi diedero un farmaco per prevenire nuovi mali ma che comunque cambia il tuo corpo” sono state le sue parole.