Selvaggia Roma, la camicia si sbottona, sotto niente intimo: si vede davvero ‘troppo’, le forme della romana sono incontenibili e Instagram diventa ‘bollente’.

Il pubblico l’ha conosciuta nel 2017, quando ha partecipato a Temptation Island insieme al suo fidanzato di allora, Francesco Chiofalo, che poi è rimasto alla storia come ‘Lenticchio’, nomignolo che proprio lei gli aveva attribuito. Stiamo parlando di Selvaggia Roma, che in questi anni ha comunque avuto grande successo sui social. Anche Chiofalo, il suo ex, è diventato un influencer. Oggi i due hanno preso strade diverse. Lui è fidanzato con Antonella Fiordelisi, e dopo alcuni mesi di separazione dovuti a un presunto tradimento di lui, è riuscito a riconquistarla. Lei, invece, ha avuto una storia con il suo ex Luca, ma anche questa è finita e ad oggi sembra essere tornata single. Oltre che per la storia con Francesco, però, Selvaggia è conosciuta e seguita anche per la sua bellezza e il suo fisico mozzafiato. Poco fa, ad esempio, ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto davvero ‘bollente’, in cui si vedono in primo piano le sue forme incontenibili, perché la sua camicia si apre e sotto non c’è biancheria intima: scopriamo insieme la foto da capogiro.

Selvaggia Roma incontenibile: la camicia si sbottona, sotto niente intimo, si vedono le sue forme esplosive

Selvaggia Roma ha pubblicato poco fa uno scatto davvero super sul suo profilo. La bella romana ha letteralmente ‘incendiato’ Instagram, perché ha mostrato le sue forme esplosive, davvero incontenibili. L’ex protagonista di Temptation Island si riprende in primo piano mentre indossa una camicia bianca tutta sbottonata, ad eccezione del primo bottone. Sotto la camicia, però, Selvaggia non indossa biancheria intima, per cui le sue forme esplosive escono un po’ ‘troppo’ e la rendono davvero irresistibile.

Nello scatto si vede anche un tatuaggio che Selvaggia ha al centro del petto, proprio in un punto ‘bollente’. Inutile dire che la foto ha avuto un successo enorme, scatenando like e commenti da parte dei tantissimi ammiratori della bella romana, che è davvero una ‘bomba’. Siete d’accordo anche voi?