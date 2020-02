Durante la puntata odierna di Verissimo, Silvia Toffanin ha spoilerato l’uscita di Pago dal Grande Fratello Vip: svelato il sorprendente motivo.

Una nuova puntata di Verissimo è andata in onda oggi, sabato 22 Febbraio. Ricco di ospiti davvero incredibili, Silvia Toffanin ha regalato un appuntamento del suo show pomeridiano davvero imperdibile. Nello studio televisivo di Canale 5, infatti, ci sono state numerose confessioni che hanno lasciato senza parole tutti il pubblico in sala e quello da casa. A partire da Samantha De Grenet. Che ha raccontato della sua malattia. Fino a Serena Enardu. A pochi giorni dal suo ingresso dalla casa del GF Vip, l’ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato della sua esperienza all’interno del reality. E, soprattutto, del suo ritrovato compagno Pago. Ecco. A tal proposito, alcuni attenti telespettatori non hanno potuto fare a meno di notare che, nel mentre dell’intervista, la padrona di casa ha letteralmente ‘spoilerato’ l’uscita del cantautore sardo dalla casa più spiata d’Italia. Com’è possibile? Ecco svelato il motivo.

Silvia Toffanin ‘spoilera’ l’uscita di Pago a Verissimo: ecco perché

Nel corso della sua intervista a Serena Enardu durante la puntata odierna di Verissimo, Silvia Toffanin ha ‘spoilerato’ l’uscita di Pago dalla casa del Grande Fratello Vip. Com’è possibile una cosa del genere? Vi abbiamo dato la notizia che l’ex tronista di Uomini e Donne sarebbe stata ospite del salotto televisivo dell’ex letterina giovedì scorso, ma se Pago è uscita nel corso della dirette di ieri sera del reality, la Toffanin come faceva a sapere dell’accaduto? Questa è, senza alcun dubbio, la domanda che, in queste ultime ore, un po’ tutti vi siete fatti, vero? Beh, possiamo darvi una risposta. Siete curiosi di saperla?

Stando a quanto trapelato dal web, sembrerebbe che Verissimo, essendo un programma registrato e, quindi, ‘sotto’ cronaca, abbia registrato due finali. In uno, Silvia Toffanin chiedeva a Serena quale era stata la sua reazione all’uscita di Pago dalla casa ed, ovviamente, come avevano trascorso insieme la prima notte. In un altro, invece, la padrona di casa aveva chiesto la reazione della sarda alla permanenza della casa del suo compagno. Insomma, il ‘mistero’ sembra essere stato risolto, no?