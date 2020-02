GF Vip, Adriana Volpe ed Andrea Denver ‘vicini’: il marito dell’ex conduttrice Rai compie un clamoroso gesto su Instagram, ecco di che cosa parliamo.

La permanenza di Adriana Volpe all’interno della casa del Grande Fratello Vip continua davvero alla grande. Nonostante diversi battibecchi ed accesi scambi di opinioni con alcuni coinquilini, l’ex conduttrice della Rai si sta godendo questa fantastica esperienza televisiva. Sempre sorridente, gioiosa, Adriana ha davvero legato con tutti all’interno della quattro mura. Soprattutto con Andrea Denver. Che, dal canto suo, non ha affatto mai nascosto di provare un ‘debole’ per la bella Volpe. In una delle recenti dirette del reality, il modello ha, infatti, confessato che, se entrambi fossero stati single e se lui avesse avuto qualche anno in meno, la conduttrice sarebbe stata di gran lunga il suo tipo ideale. Parole che, da come si può chiaramente capire, non passano affatto inosservate. Ecco, ma come avrà reagito Roberto, il marito di Adriana? Qualche ora fa, l’imprenditore è stato il protagonista di un clamoroso gesto social. Ecco di che cosa parliamo.

GF Vip, il clamoroso gesto del marito di Adriana Volpe per l’amicizia con Denver

Durante questa settimana, il Grande Fratello Vip ha messo a dura prova Adriana Volpe ed Andrea Denver. Messi insieme per la realizzazione del calendario del reality, i due coinquilini hanno potuto consolidare ancora di più il loro rapporto. Lo ha chiaramente e ampiamente dimostrato, tra l’altro, un video mandato in onda nel corso della diretta di venerdì 21 febbraio. Ecco, ma a questa ‘particolare’ vicinanza di sua moglie al modello, come avrà reagito Roberto? Si sa, non è successo nulla di grave tra di loro. Adriana, infatti, si sta godendo alla grande questa sua nuova esperienza televisiva. Fatto sta che sembrerebbe che l’imprenditore non stia apprezzando l’atteggiamento di sua moglie. Lo testimonia, non a caso, questo clamoroso gesto fatto qualche ora fa sul suo canale social ufficiale. Ecco di che cosa parliamo:

Da come si può chiaramente vedere, il marito di Adriana Volpe sembrerebbe condividere l’opinione di un utente Instagram sul comportamento che l’ex conduttrice della Rai sta avendo nella casa del GF Vip. Cosa succederà adesso?