Belen Rodriguez a letto: la vestaglia non copre ‘tutto’, Instagram è ‘bollente con gli ultimi scatti della showgirl argentina.

Basta poco a Belen Rodriguez per fare impazzire i suoi fan. La meravigliosa showgirl è una delle donne più amate del momento. E non è difficile immaginare il perché. La bellezza dell’argentina è innegabile, e basta dare un’occhiata al suo profilo ufficiale di Instagram per averne la conferma. Un profilo seguito da ben 9,2 milioni di followers. Numeri da capogiro, insomma. Come da capogiro è l’ultimo scatto postato dalla moglie di Stefano De Martino proprio sul suo profilo Instagram. Si tratta di un autoscatto, come specifica la stessa Belen nella didascalia alla foto. La Rodriguez si trova a letto e indossa una vestaglia che lascia poco spazio all’immaginazione. Instagram diventa ‘bollente’ grazie alla showgirl. Siete curiosi di scoprire di cosa parliamo? Ve lo mostriamo subito.

Belen Rodriguez a letto: la vestaglia lascia vedere troppo, followers in tilt

Belen Rodriguez è una delle donna più amate della nostra tv. E anche delle più seguite! E non solo nei programmi televisivi di cui fa parte. Sui social, Belen è una vera e propria star. Con quasi 10 milioni di followers su Instagram! Ed è proprio sul social network preferito dai vip che la Rodriguez ama postare foto e video delle sue giornate. Dagli scatti lavorativi, agli attimi di vita quotidiana con Stefano e il piccolo Santiago. Le ‘avventure social’ di Belen tengono incollati allo schermo milioni di fan. Anche perché, molto spesso, la Rodriguez posta scatti che non passano inosservati. Come quello apparso poco fa sul suo profilo. Uno scatto in cui la showgirl si trova sdraiata a letto e indossa una vestaglia che lascia intravedere un po’ ‘troppo’. Guardare per credere:

Eh si, ve lo avevamo detto. Un ‘vedo non vedo’ che fa impazzire i fan, questo mostrato nello scatto pubblicato dalla Rodriguez. Un autoscatto, per essere precisi, come ha specificato la stessa Belen nell’hashtag con cui ha accompagnato il post. Una foto che non poteva passare inosservata: boom di likes e commenti per Belen, che è stata letteralmente invasa dai complimenti dei suoi affezionati followers. Ma non è tutto: nelle sue stories, la bellissima argentina ha pubblicato anche un’altra ‘versione’ dello scatto. Stesso momento e stessa vestaglia, ma un’altra posa. Anche questa, decisamente ‘audace’. Date un’occhiata:

Anche questo un autoscatto, dove in primo piano spuntano il fianco e la gamba della showgirl. Che dire, Belen Rodriguez sa sempre come alzare la temperatura sul web! E voi, cosa aspettate a seguire la bellissima argentina sui social? Non ve ne pentirete!