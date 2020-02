Can Yaman, il video in palestra scalda l’atmosfera: fan in visibilio

Instagram Can Yaman: il video fa impazzire le fan, l’attore di Bitter Sweet è in palestra e si riprende proprio così.

L’attore turco Can Yaman è balzato agli onori delle cronache quando è sbucato nelle case degli italiani con la serie tv Bitter Sweet – Ingredienti d’amore. I giornali parlavano di lui, i programmi tv se lo contendevano per ospitate da picco di ascolti e il cuore di moltissime fan veniva riempito da quel fisico, quegli occhi e quel modo di fare cosi assolutamente coinvolgente. Su Instagram Can Yaman è molto seguito, ovviamente, e non manca mai di aggiornare i suoi fan in merito alla sua vita privata, alle sue vacanze, viaggi e serie tv, ma anche in merito al suo allenamento. Proprio in palestra è stato infatti girato il video pubblicato su Instagram da Can Yaman che ha fatto incetta di like e ha ottenuto circa 2milioni e mezzo di visualizzazioni.

Il video di Can Yaman in palestra

Ma di che video stiamo parlando? Semplice. Un video in cui il bell’attore turco, Can Yaman, si sta esercitando in palestra e sta provando (con successo) a fare la spaccata. Petto nudo, pantaloncini corti, capelli leggermente raccolti e aria da selvaggio. Gli ingredienti per un video virale ci sono tutti. E infatti viene visualizzato oltre 2milioni di volte e il numero di cuoricini lanciati su questo video sono infiniti. Come dare torto del resto ai fan? L’attore in questo filmato è di una bellezza travolgente.

L’attore di Bitter Sweet è fidanzato?

Vi state chiedendo se Can Yaman è fidanzato? Pare che la risposta, per ora, sia no! C’erano molti rumors che lo volevano legato ad una sua collega attrice. Altri invece che lo vedevano impegnato con una bellissima modella. Eppure nessuno di questi è stato confermato o ha trovato riscontro in qualche paparazzata da parte dei giornalisti. Le fan quindi possono ancora sperare.

Del resto sui suoi profili social lo vediamo o da solo o in compagnia di amici. Spesso anche in Italia, come negli scatti che lo ritraggono a petto nudo in una terrazza a Napoli a prendere il sole.